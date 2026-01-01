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Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 24
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 29
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 24
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Lesbian Bed Death

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|||| сегодня

Кавер-версия BLACK SABBATH от LESBIAN BED DEATH



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LESBIAN BED DEATH представили видео на собственное прочтение хита BLACK SABBATH Children Of The Grave




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