сегодня



Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH



Enter Sandman (Live At Rehearsal Sessions), новое видео BROKEN PEACH, доступно для просмотра.



А между тем, вокалисту группы, Джеймсу Хэтфилду, сегодня исполнилось 63 года!







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