Видео полного выступления ARMORED SAINT

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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
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Armored Saint

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15 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

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24 май 2026 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT доступен для прослушивания

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7 май 2026 : 		 Почему ARMORED SAINT записали так мало пластинок?

23 апр 2026 : 		 Новое видео ARMORED SAINT

23 апр 2026 : 		 ARMORED SAINT исполнили новую песню

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14 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT горд новой пластинкой

8 янв 2026 : 		 Вокалист ARMORED SAINT думает о книге

6 дек 2025 : 		 ARMORED SAINT сосредоточились на более коротких песнях

3 дек 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT о METALLICA: «Они всегда готовы рисковать»

6 ноя 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Новый альбом ждите весной»

23 сен 2025 : 		 Новый альбом ARMORED SAINT выйдет весной

19 сен 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «У нас есть 11 песен»

9 июл 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Ну не судьба мне петь в METALLICA»

24 апр 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления ARMORED SAINT

15 апр 2025 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Я не разбираюсь в музыке, но знаю, что нужно звучать уникально!»

10 апр 2025 : 		 ARMORED SAINT готовы к студийной работе

13 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT о состоянии здоровья

7 дек 2024 : 		 Басист ARMORED SAINT перенес операцию

27 ноя 2024 : 		 Вокалист ARMORED SAINT: «Теща посоветовала мне мыть яйца»
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Видео полного выступления ARMORED SAINT



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Видео полного выступления ARMORED SAINT, которое состоялось второго августа в Mejeriet, Lund, Sweden на разогреве у TESTAMENT , доступно для просмотра ниже:

01. Close To The Bone
02. March Of The Saint
03. End Of The Attention Span
04. Creepy Feelings
05. Win Hands Down
06. Can U Deliver
07. Reign Of Fire
08. Mad House




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