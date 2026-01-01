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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 30
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
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Chris Holmes

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4 авг 2026 : 		 CHRIS HOLMES: «Хорошо, что есть шанс на излечение»

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CHRIS HOLMES: «Хорошо, что есть шанс на излечение»



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В новом интервью The Metal Voice бывший гитарист W.A.S.P. Chris Holmes рассказал, почему решил запустить кампанию GoFundMe, чтобы собрать средства на очередной курс лечения от рака. 68-летний музыкант, проживающий вместе с женой в Каннах с 2014 года, недавно начал во Франции курс лучевой и гормональной терапии после того, как у него диагностировали рак простаты — всего через четыре года после лечения рака горла и шеи. Рассказывая о том, как ему поставили новый диагноз, Chris сказал:

«Все началось в феврале прошлого года [2025-го]. Я пришел на очередной осмотр к врачу, который наблюдал меня после рака горла. Еще годом раньше я сказал ему: "Док, я как-то странно стал ходить в туалет. Просыпаюсь три-четыре раза за ночь, схожу и сразу снова засыпаю. Раньше такого никогда не было. Думаю, у меня там внизу какие-то проблемы".

А он ответил: "Да ты просто стареешь. Это простата". И целый год я успокаивал себя мыслью: "Ну, значит, просто возраст". Потом мне сделали обследование — на этот раз полностью, от головы и ниже колен. Обычно проверяли только шею, чтобы убедиться, что рак горла не вернулся.

Когда я снова пришел к врачу, был уверен, что сейчас услышу: "Chris, всё отлично. Увидимся через год". Но он сказал: "Нет, всё не так хорошо". Показал снимок на экране и говорит: "Видишь? У тебя рак простаты".

Я только и смог сказать: "Черт". У моего отца тоже был рак простаты, так что, как говорят, это наследственное. Но хорошая новость в том, что этот вид рака полностью излечим. Нужно лишь пройти через всё лечение».

Holmes объяснил, почему сначала скрывал диагноз, а затем решил рассказать о нем публично:

«Мы с Brian'ом Wheat'ом и остальными старались держать всё в секрете. Не хотелось, чтобы вокруг звучало слово "рак". Тем более мы надеемся, что T3RMINAL наконец по-настоящему выстрелит в следующем году.

У меня должен был состояться сольный концерт в Уэльсе, но я уже не смог туда поехать.

Потом мне сделали биопсию, за которую пришлось платить самостоятельно — удовольствие не из дешевых. Мы рассчитывали, что расходы покроет страховка. Жена сказала: "Разберемся, когда будут результаты".

Прошло несколько месяцев, подтвердился рак, нужно было срочно начинать лечение. И тут выяснилось, что моя страховка покрывает только экстренные случаи. Она оплачивает только лучевую терапию — и всё. Ни обследования, ни лекарства, ни поездки в больницу она не покрывает.

Где-то месяц назад мы с женой сели и начали подсчитывать расходы, чтобы понять, сможем ли продержаться до конца года. И поняли, что это невозможно. Вообще никак.

Тогда я позвонил Brian'y и сказал: "Мне придется запускать GoFundMe. Это единственный способ пережить этот год".

И это действительно помогает. По крайней мере, мне не придется жить в долгах перед банками или объявлять себя банкротом. Никогда в жизни не хотел до такого дойти. Но всё нормально. Я справляюсь. Очень многие люди жертвуют деньги и помогают мне. Я им невероятно благодарен».

Отвечая на вопрос, помог ли предыдущий опыт борьбы с раком горла психологически подготовиться к новому испытанию, Chris признался:

«Безусловно. Я уже знаю, что такое лежать в аппарате для лучевой терапии. Когда лечили горло, я проходил облучение семь недель. Сначала планировали пять, но в итоге получилось семь.

На этот раз лечение должно было начаться в мае, потом его перенесли на июнь, затем на июль. Я переживал, что за это время рак может дать метастазы. Но врач сказал: "Нет. Пока ты проходишь гормональную терапию, этого не произойдет".

Лечение я начал в прошлом месяце и уже прошел три недели. Это немного сложнее, чем было с горлом. Тогда мне надевали маску, фиксирующую голову и грудь. Теперь лечение направлено на область таза. Мне нанесли четыре маленькие татуировки — одну возле паха, одну рядом с пупком и еще по одной с каждой стороны тела.

Ложишься на стол, компьютер с помощью лазеров выставляет тебя в нужное положение. Потом аппарат задвигает тебя внутрь, делает снимки, снова выдвигает наружу, калибрует систему, которая будет подавать излучение, — даже слышно, как она работает. После этого начинается сама процедура.

Каждый сеанс занимает примерно шесть-восемь минут. Я уже прошел три недели, осталось еще пять. Лечение проходит каждый день, кроме субботы и воскресенья».




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