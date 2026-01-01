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Новое видео STEVE HACKETT & STEVE ROTHERY



Steve Hackett (GENESIS) и Steve Rothery (MARILLION) впервые в своей истории записали совместную работу, получившую название "The Roaring Waves", релиз которой ожидается 28 августа на InsudeOut Music. Видео к Red Dragon доступно для просмотра.



Rothery: «"Зимой, во время шторма, можно было услышать шум волн, и Уитби оказался очень запоминающимся местом для жизни, очень поэтичным и впечатляющим, тем местом, где можно было вырасти».



"The Roaring Waves" создавался большую часть восьми лет, хотя первоначальная идея о том, чтобы пара записала альбом вместе, впервые обсуждалась примерно за три года до этого, но их повседневная работа и гастрольные маршруты не позволяли им работать вместе месяцами кряду. Хотя записи в клубе Racket Club и в их домашних студиях дали им богатый творческий потенциал.



«Наш подход был немного старомодным, например, идея о том, что друзья собираются в гараже, играют и тусуются», — сказал Hackett о том, как создавался материал для "The Roaring Waves".







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