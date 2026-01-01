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Участники MELVINS, BUTTHOLE SURFERS, BIG BUSINESS And MR. PHYLZZZ в GATTA MORTA



Buzz'y Osborne'y не нужна была еще одна группа. JD Pinkus'y — тоже. Coady Willis'y — тем более. Но вместе с Clinton'ом Jacob'ом они все равно решили ее создать. Так появились GATTA MORTA.



Сегодня квартет представил свой дебютный релиз — четырехтрековый EP «Burn Witch Burn», который вышел на Amphetamine Reptile Records. Одновременно состоялась премьера визуального ряда к «Black Hall», а цифровой сингл стал доступен благодаря Ipecac Recordings.



«Для мира всегда подходящее время, чтобы принять новую тяжелую и странную группу», — говорит Osborne. «Идея GATTA MORTA пришла мне во время прошлогоднего осеннего тура. Я понял, что должен собрать команду именно с этими тремя музыкантами. Это казалось совершенно очевидным решением. По-настоящему странная тяжелая музыка, которой просто необходимо было появиться».



Басист BUTTHOLE SURFERS JD Pinkus полностью разделяет этот энтузиазм.



«Прошло слишком много времени с тех пор, как мне доводилось писать по-настоящему тяжелый альбом с нуля вместе с музыкантами такого уровня, чьи стили настолько идеально дополняют друг друга… И мы пока лишь слегка царапнули поверхность того, что способны создать», — говорит он.



Состав GATTA MORTA дополняет Clinton Jacob — движущая сила чикагского авангардного поп/нойз-рок-дуэта MR. PHYLZZZ.



«У меня всегда было ощущение, что однажды мы будем работать вместе», — рассказывает Jacob. «За последние несколько лет мы с Buzz'ом подружились, выступая на одних концертах, а еще он сыграл на гитаре в одной из песен MR. PHYLZZZ. Когда мне предложили присоединиться к GATTA MORTA, я буквально потерял дар речи. Но был готов к этому на все сто процентов».



EP «Burn Witch Burn» балансирует между густым, риффовым хэви-звучанием и искаженными психоделическими пассажами. Osborne, Pinkus, Willis и Jacob создали музыку, которая одновременно напоминает об их прошлых проектах и при этом звучит совершенно по-новому.



Трек-лист:



01. Taco Bellboy

02. Victims of the Universe

03. Black Hall

04. Clear Smoke







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