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Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Metallica

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4 авг 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 авг 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от BROKEN PEACH

27 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'09

25 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июл 2026 : 		 Барабанщик METALLICA о сферических концертах

18 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2026 : 		 История покойного басиста METALLICA будет рассказана в рамках KnuckleBonz360

13 июл 2026 : 		 Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты

6 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2026 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал $100 тысяч на помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

2 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июл 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA'12

25 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2026 : 		 Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине

23 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Shadows Follow (Live in East Rutherford, NJ - August 4, 2023) (Black Box Edit), профессиональное видео с выступления METALLICA, доступно для просмотра.




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