Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 36
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 36
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



6 авг 2026 : 		 Видео полного выступления METAL CHURCH

28 июл 2026 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

23 июл 2026 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

20 июл 2026 : 		 DAVID ELLEFSON о первом выступлении с METAL CHURCH

1 июл 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Первое шоу нового состава было прекрасным!»

19 май 2026 : 		 Новый состав METAL CHURCH дебютировал на сцене

7 май 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Все мои письма и звонки игнорировали»

21 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH написал музыку к фильму

6 апр 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH отрицает, что бывшие члены ничего не знали

1 апр 2026 : 		 MARC LOPES не жалеет, что был METAL CHURCH, но...

26 мар 2026 : 		 KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH

18 фев 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «С бывшими я ругаться не буду»

13 фев 2026 : 		 Новое видео METAL CHURCH

9 фев 2026 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления METAL CHURCH



zoom
Видео полного выступления METAL CHURCH, которое состоялось первого августа в Pustervik, Gothenburg, Sweden, доступно для просмотра:

“Ton Of Bricks”
“Start The Fire”
“Fake Healer”
“Gods Of Wrath”
“F.A.F.O.”
“Badlands”
“Watch The Children Pray”
“Dead To Rights”
“Beyond The Black”
“Metal Church”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом