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Видео полного выступления METAL CHURCH



Видео полного выступления METAL CHURCH, которое состоялось первого августа в Pustervik, Gothenburg, Sweden, доступно для просмотра:



“Ton Of Bricks”

“Start The Fire”

“Fake Healer”

“Gods Of Wrath”

“F.A.F.O.”

“Badlands”

“Watch The Children Pray”

“Dead To Rights”

“Beyond The Black”

“Metal Church” http://www.metalchurchmusic.com







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