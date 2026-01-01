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Концертный фильм LINKIN PARK покажут в кинотеатрах



LINKIN PARK 30 сентября представят новый концертный фильм, "Unshatter", съемки которого проходили под руководством DJ группы, Joseph'a Hahn'a.



«„Unshatter“ посвящен совершенно особому моменту в истории LINKIN PARK и отражает путь через утрату, неопределенность, дружбу и перерождение.



Я надеюсь, что давние поклонники увидят те стороны нашего пути, которые им раньше не были известны, а те, кто только начинает знакомиться с нашей музыкой, смогут лучше понять, как мы дошли до этого. Но даже за пределами LINKIN PARK я надеюсь, что люди найдут в этом отклик как в истории о взаимоотношениях, стойкости и о том, что действительно нужно, чтобы двигаться вперёд, когда у тебя нет всех ответов».















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