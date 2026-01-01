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ROBERT TRUJILLO вспоминает, как попал в METALLICA



В новом выпуске подкаста "Trying Not To Die", который раз в две недели ведут Jack Osbourne и Ryan Drexler, гостем стал Robert Trujillo. Во время беседы басист рассказал о своем пути от музыкальной сцены Лос-Анджелеса через SUICIDAL TENDENCIES и группу Ozzy Osbourne до METALLICA, поделившись закулисными историями из каждого этапа своей карьеры. Он также рассказал о своих близких отношениях с Оззи, многолетней дружбе их семей и загадочных паранормальных случаях, которые навсегда остались в его памяти. Вспоминая свой уход из группы Ozzy Osbourne в 2003 году, когда он сменил Jason'a Newsted'а в METALLICA (этот момент был запечатлен в документальном фильме "Some Kind Of Monster" 2004 года), Robert сказал:



«Ситуация с METALLICA была очень похожа на то, как я попал к Оззи. Прошло какое-то время, прежде чем я понял, что вообще происходит. Такие решения редко принимаются за одну ночь. Иногда проходит месяца три, и ты думаешь: "Что вообще происходит?" Так было и с вашим отцом. Не знаю почему, но тогда все тоже заняло какое-то время. То же самое повторилось и с METALLICA. Возможно, потому что они работали над альбомом, были заняты делами, бизнесом и всем остальным.



Но однажды ваш отец позвонил мне. Возможно, он уже знал что-то, чего не знал я. Он сказал, что собирается поехать в тур в рамках Ozzfest, и предложил: "Поехали". Я ответил: "Конечно, поехали". А буквально на следующий день мне позвонил Lars [Ulrich] и сказал: "Слушай, приезжай в Сан-Франциско. Нам нужно поговорить".



Получилось очень странно: за какие-то 48 часов меня одновременно искали два самых влиятельных человека в тяжелой музыке. Помню, приехал к ним, и они сказали: "Мы хотим, чтобы ты был с нами". Когда они предложили мне место в группе, я ответил, что сначала хочу выполнить свои обязательства перед вашим отцом и закончить тур. А они сказали: "Поезд уже тронулся и несется на полной скорости". У METALLICA как раз должен был выйти новый альбом и всё такое.



Это был один из тех редких моментов, когда одновременно случаются два невероятных события, а тебе приходится принимать решение, которое определит будущее. Так всё и случилось. И до сих пор странно вспоминать, как всё совпало. Как я уже сказал, ваш отец позвонил мне сам — а он ведь не звонил каждый день. Потом позвонил Lars. Вот такая была ситуация».



Еще в 2016 году Robert рассказывал о прослушивании в METALLICA в подкасте "WTF With Marc Maron":



«Это был абсолютно сюрреалистичный день. Вообще, когда получаешь такое предложение, всё кажется... очень странным. Наверное, именно это слово подходит лучше всего.



Расскажу небольшую историю. Прослушивание длилось два дня. В первый день я, по сути, был просто наблюдателем. Там был Bob Rock. Басовые партии для "St. Anger" уже были записаны — их сыграл сам Bob. Я просто болтался по студии. Lars, James и Kirk словно жили в каком-то своем пузыре. Они сказали: "Чувствуй себя как дома, просто отдыхай". Я ходил по огромному комплексу на севере Калифорнии и вообще не понимал, что происходит. Со мной никто толком не общался. Просто: "Заходи в аппаратную". Я заходил, они записывали материал, а я сидел рядом.



Около одиннадцати вечера мы с Lars'ом остались последними на парковке. Он говорит: "Пойдем выпьем по стаканчику". Я согласился. Мы заехали в один бар, выпили пару коктейлей. Потом во второй — еще несколько. Потом в третий. В итоге оказались у него дома, где продолжили пить. Когда всё закончилось, было уже пять утра. Я даже не мог доехать до гостиницы. Lars сказал: "Ложись у меня в гостевой комнате".



В девять утра, спустя четыре часа, этот парень уже был на беговой дорожке, будто ночью ничего не было. А у меня голова просто раскалывалась. Он говорит: "Ладно, поехали в студию". Я ехал за ним и буквально не мог держать глаза открытыми.



Тогда METALLICA как раз проходила через всю эту историю с терапией. С ними работал Phil Towle — своего рода лайф-коуч и мотиватор. Видимо, в тот момент это было полезно для коллектива, но я к такому совершенно не привык.



Я сижу за столом с жутким похмельем. James только что прошел курс реабилитации и был абсолютно трезв. И последнее, кого он хотел видеть рядом со своей группой, — это пьяного мексиканца. Этим мексиканцем был я.



Я был уверен, что Lars специально всё это устроил, чтобы проверить, выдержу ли я. Наверняка это был тест. Он же настоящий викинг. Я постоянно бегал в туалет, плескал водой в лицо, шлепал себя по щекам и повторял: "Держись. Только держись". Мне ужасно хотелось сказать: "Парни, я сейчас не могу. Мне очень плохо. Давайте в другой раз"».



Тем не менее Trujillo выдержал испытание.



«Я знал их басового техника Zach'a Harmon'а еще со времен тура SUICIDAL TENDENCIES с METALLICA в 1993 году, во время гастролей в поддержку "Black Album". Кстати, он до сих пор работает со мной. У меня даже не было собственного инструмента, поэтому я сказал: "Пойдем выберем бас и соберем аппарат". Это помогло хоть немного прийти в себя после похмелья».



Несмотря на свое состояние, прослушивание прошло отлично.



«Мы сыграли "Battery", и, наверное, именно это помогло мне перестать нервничать. Именно этот момент и попал в фильм. Все говорят, что получилось очень мощно. Но в остальное время мой мозг практически не работал. Пока я играл — всё было нормально. Но стоило James'y подойти и что-то спросить, как я выдавал какие-то совершенно идиотские ответы. Я буквально нифига не соображал.



Когда сейчас смотрю "Some Kind Of Monster", вижу себя в коричневой футболке Armani, которую я бы в жизни сам не купил. Знаете почему? Потому что она не моя. Это футболка Lars'а. Его тогдашняя жена Skylar дала мне ее, потому что моя собственная одежда после предыдущего вечера выглядела, мягко говоря, не лучшим образом».



Позже, отвечая в подкасте "Talk Is Jericho" на вопрос о разнице между исполнением партий Jason'a Newsted'а и материала, записанного покойным Клиффом Бёртоном, Trujillo сказал:



«Материал, который продюсировал Bob Rock, требует немного другого подхода. На песнях с "Black Album" главное — грув. Всё должно быть максимально точным и достаточно простым по подаче.



А вот партии Клиффа — это уже совсем другой стиль. Они гораздо более агрессивные, но при этом очень собранные. Поэтому подход совершенно иной. Хотя даже песни с "Black Album" я по-прежнему играю пальцами.



Наверное, одна из вещей, которой я действительно горжусь за все годы в METALLICA, — это то, что мы смогли полностью сыграть "Black Album", включая композиции, которые раньше вообще никогда не исполнялись живьем. Например, "The Struggle Within". С этого альбома песни три до этого не звучали на концертах.



Или "Orion". Сейчас мы играем ее довольно часто, она стала полноценной частью концертной программы, хотя раньше практически никогда не исполнялась. То же самое касается "Dyers Eve" с "...And Justice For All" — ее тоже раньше никогда не играли вживую.



И то, что уже после пятидесяти лет мы взялись за песни, к которым группа раньше никогда не притрагивалась на сцене, стало для нас настоящим вызовом. Думаю, именно такие аспекты и делают METALLICA сильнее как группу».







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