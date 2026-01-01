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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 38
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
*Новое видео PRONG 21
[= ||| все новости группы



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Devil Master

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|||| сегодня

Новое видео DEVIL MASTER



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Death Anthem, новое видео DEVIL MASTER, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома 'Bloody Dreams', релиз которого намечен на четвертое сентября.




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