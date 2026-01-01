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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 44
*Видео с выступления SCORPIONS 35
*ROBERT TRUJILLO вспоминает, как попал в METALLICA 31
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 28
*NORTHER возвращаются! 27
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John Diva & The Rockets of Love

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6 авг 2026 : 		 Новая песня JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

26 июн 2026 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

27 сен 2023 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

19 май 2023 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

12 мар 2023 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

15 дек 2022 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

16 сен 2022 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

5 окт 2021 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

16 дек 2020 : 		 Трейлер нового альбома JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

6 окт 2020 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

16 июл 2020 : 		 Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой

12 окт 2019 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

19 мар 2019 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

21 янв 2019 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

25 ноя 2018 : 		 Новое видео JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

15 ноя 2018 : 		 Новый альбом JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE выйдет зимой

23 окт 2018 : 		 JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer
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Новая песня JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE



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"The Devil's Got My Back", новая песня JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступна для прослушивания. Этот трек взят из нового альбома "Your Favorite Drug", релиз которого намечен на 16 октября на Frontiers Records:

1. The Devil’s Got My Back
2. Bigger Than America
3. No Mercy For The Teenage Heart
4. Lamborghina
5. Favorite Drug
6. S.M.I.L.E.
7. Love Is Cold
8. Girls In Overdrive
9. Spectacular
10. Soundtrack Of My Life




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