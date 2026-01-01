"The Devil's Got My Back", новая песня JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, доступна для прослушивания. Этот трек взят из нового альбома "Your Favorite Drug", релиз которого намечен на 16 октября на Frontiers Records:
1. The Devil’s Got My Back
2. Bigger Than America
3. No Mercy For The Teenage Heart
4. Lamborghina
5. Favorite Drug
6. S.M.I.L.E.
7. Love Is Cold
8. Girls In Overdrive
9. Spectacular
10. Soundtrack Of My Life
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