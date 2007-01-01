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*Primordial*



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18 мар 2009 : 		 Фронтмен PRIMORDIAL о финансовом кризисе

14 фев 2008 : 		 Фронтмэн PRIMORDIAL: "Мэйнстриму нужны такие артисты, как мы"

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20 окт 2007 : 		 Еще два трека от PRIMORDIAL

16 окт 2007 : 		 Новый трек от PRIMORDIAL

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28 сен 2007 : 		 PRIMORDIAL: детали нового альбома

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|||| 12 мар 2014

Новая песня PRIMORDIAL

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"Dark Horse On The Wind", новая песня PRIMORDIAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего 23 мая на Season Of Mist Records альбома "One And All, Together, For Home".



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Van Taig
12 мар 2014, 15:17		Чотко!

Я уж начал беспокоиться: новые проекты какие-то, новостей нет.
Но эти парни не подводят.

Dominion
12 мар 2014, 19:58		Потрясающая песня

Pauk_1977
12 мар 2014, 23:23		Это не альбом Primordial, а компиляция
http://newnoisemagazine.com/season-mist-announces-one-all-together-home-comp/

antonioli
18 апр 2014, 02:05		невероятная атмосферность - будто бы переносишься в позапрошлое тысячелетие на 5 минут. в этом компоненте у них поистине мало конкурентов.


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