12 мар 2014



Новая песня PRIMORDIAL "Dark Horse On The Wind", новая песня PRIMORDIAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из выходящего 23 мая на Season Of Mist Records альбома "One And All, Together, For Home". http://www.primordialweb.tk







