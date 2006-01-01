Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JAMES HETFIELD заявил, что не был согласен на 100% с остальными участн... [61]
*Новый трек MORBID ANGEL [54]
*Индонезийскому президенту, возможно, придётся отдать бокс-сет METALLIC... [47]
*Супруга RITCHIE BLACKMORE'a назвала Ronnie Romero «удачной находкой» [27]
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [24]
*
[= ||| все новости группы



*Brother Firetribe*



12 фев 2017 : 		 Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в марте

30 сен 2016 : 		 Новая песня BROTHER FIRETRIBE

11 май 2014 : 		 Видео с выступления BROTHER FIRETRIBE

28 апр 2014 : 		 Новое видео BROTHER FIRETRIBE

27 мар 2014 : 		 Детали нового альбома BROTHER FIRETRIBE

13 мар 2014 : 		 Обложка сингла группы гитариста NIGHTWISH BROTHER FIRETRIBE

27 фев 2014 : 		 Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в мае

22 фев 2010 : 		 Новый фрагмент DVD BROTHER FIRETRIBE

19 фев 2010 : 		 Выход DVD BROTHER FIRETRIBE отложен

29 янв 2010 : 		 Превью нового DVD BROTHER FIRETRIBE

19 янв 2010 : 		 Новый DVD BROTHER FIRETRIBE

11 фев 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома BROTHER FIRETRIBE

30 янв 2008 : 		 Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в апреле

8 авг 2007 : 		 Вокалистка NIGHTWISH cпоет c BROTHER FIRETRIBE на их новом CD

31 дек 2006 : 		 BROTHER FIRETRIBE выпустят новый сингл

6 апр 2006 : 		 Дебют BROTHER FIRETRIBE с гитаристом NIGHTWISH

| - |
|||| 13 мар 2014

Обложка сингла группы гитариста NIGHTWISH BROTHER FIRETRIBE

*
zoom
*
* *
BROTHER FIRETRIBE опубликовали обложку нового сингла "For Better Or For Worse", выход которого намечен на 21-е марта.

NIGHTWISH Guitarist EMPPU VUORINEN's BROTHER FIRETRIBE: 'For Better Or For Worse' Single Artwork



brotherfiretribesinglebetter






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

BobaKoba
13 мар 2014, 10:20		Ну не группа это гитариста Nightwish!
Входит Эмппу в состав. И что с того?
Добавлять для пафоса "группа бессменного гитариста Nightwish?"
__________________
Скорее бы уж релиз!

Bret Hart
13 мар 2014, 20:07		Это, тащемта, "группа гитариста Nightwish" на все 100%. В данном контексте не имеется ввиду, что он лидер. Он участник, и получается, что это его группа.

Stone
13 мар 2014, 22:35		ЖДЁМ!!

Darkside.ru MemberBlindman
14 мар 2014, 03:56		это я совсем для тупых написал. Кому группа Бразер Фаертрайб незнакома...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1849

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом