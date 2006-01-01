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19 янв 2010
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Новый DVD BROTHER FIRETRIBE
11 фев 2008
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30 янв 2008
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Новый альбом BROTHER FIRETRIBE выйдет в апреле
8 авг 2007
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Вокалистка NIGHTWISH cпоет c BROTHER FIRETRIBE на их новом CD
31 дек 2006
:
BROTHER FIRETRIBE выпустят новый сингл
6 апр 2006
:
Дебют BROTHER FIRETRIBE с гитаристом NIGHTWISH
13 мар 2014
Обложка сингла группы гитариста NIGHTWISH
BROTHER FIRETRIBE
BROTHER FIRETRIBE опубликовали обложку нового сингла "For Better Or For Worse", выход которого намечен на 21-е марта.
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BobaKoba
13 мар 2014, 10:20
Ну не группа это гитариста Nightwish!
Входит Эмппу в состав. И что с того?
Добавлять для пафоса "группа бессменного гитариста Nightwish?"
__________________
Скорее бы уж релиз!
Bret Hart
13 мар 2014, 20:07
Это, тащемта, "группа гитариста Nightwish" на все 100%. В данном контексте не имеется ввиду, что он лидер. Он участник, и получается, что это его группа.
Stone
13 мар 2014, 22:35
ЖДЁМ!!
Blindman
14 мар 2014, 03:56
это я совсем для тупых написал. Кому группа Бразер Фаертрайб незнакома...
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BobaKoba
Входит Эмппу в состав. И что с того?
Добавлять для пафоса "группа бессменного гитариста Nightwish?"
__________________
Скорее бы уж релиз!
Bret Hart
Stone
Blindman
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).