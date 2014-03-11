14 мар 2014



Семья ERIC'a CARR'a не подавала исков против KISS Mark Abbattista, адвокат семьи покойного барабанщика KISS Eric'a Carr'a, опубликовал следующее сообщение:



«До нас дошла информация, что через ряд различных медиаресурсов было объявлено об иске против KISS от имени "The Estate of Eric Carr" и "наследников Эрика". Этот процесс был инициирован третьей стороной без какого-либо согласования, уведомления или разрешения со стороны семьи Карра. Адвокаты стороны были уведомлены и поставлены в известность не совершать более никаких действий и воздержаться от каких-либо заявлений, действий или намеков от или якобы от имени Эрика Карра или его семьи.



Paul Stanley и Gene Simmons знают, что никто из семьи не причастен к этому иску. Однако из-за тяготеющего к сутяжничеству общества, в котором мы живём, и нефильтрованному распространению неточной информации в онлайн-обсуждениях крайне важно публично установить истину, расставить все точки над "i" и заверить поклонников, что мы едины в нашей реакции в защите чести и наследия Эрика Карра».



Добавляют участники семьи: «Мы знаем друг друга почти 35 лет и очень уважаем KISS и сохранение ими памяти о наследии Эрика».



Paul Stanley опубликовал небольшое сообщение, отреагировав на новости про иск: «Семья Эрика шокирована этим иском, который был подан без их ведома и одобрения. Мы будем разбираться с этой попыткой мошенничества надлежащим образом».



Копии бумаг, поданных адвокатом Robert'ом Garson'ом в окружной суд Нью-Йорка, доступны для скачивания через Courthouse News Service после внесения 35 долларов.



















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