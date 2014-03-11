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*Eric Carr*



27 мар 2014 : 		 GENE SIMMONS не знает, кто подал иск от имении ERIC'а CARR'а

14 мар 2014 : 		 Семья ERIC'a CARR'a не подавала исков против KISS

22 сен 2011 : 		 Детали альбома ERIC'a CARR'a

15 сен 2011 : 		 Новый CD ERIC'а CARR'а в ноябре

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|||| 14 мар 2014

Семья ERIC'a CARR'a не подавала исков против KISS

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Mark Abbattista, адвокат семьи покойного барабанщика KISS Eric'a Carr'a, опубликовал следующее сообщение:

«До нас дошла информация, что через ряд различных медиаресурсов было объявлено об иске против KISS от имени "The Estate of Eric Carr" и "наследников Эрика". Этот процесс был инициирован третьей стороной без какого-либо согласования, уведомления или разрешения со стороны семьи Карра. Адвокаты стороны были уведомлены и поставлены в известность не совершать более никаких действий и воздержаться от каких-либо заявлений, действий или намеков от или якобы от имени Эрика Карра или его семьи.

Paul Stanley и Gene Simmons знают, что никто из семьи не причастен к этому иску. Однако из-за тяготеющего к сутяжничеству общества, в котором мы живём, и нефильтрованному распространению неточной информации в онлайн-обсуждениях крайне важно публично установить истину, расставить все точки над "i" и заверить поклонников, что мы едины в нашей реакции в защите чести и наследия Эрика Карра».

Добавляют участники семьи: «Мы знаем друг друга почти 35 лет и очень уважаем KISS и сохранение ими памяти о наследии Эрика».

Paul Stanley опубликовал небольшое сообщение, отреагировав на новости про иск: «Семья Эрика шокирована этим иском, который был подан без их ведома и одобрения. Мы будем разбираться с этой попыткой мошенничества надлежащим образом».

Копии бумаг, поданных адвокатом Robert'ом Garson'ом в окружной суд Нью-Йорка, доступны для скачивания через Courthouse News Service после внесения 35 долларов.

Exclusive: ERIC CARR's Family Says Lawsuit Against KISS Was Filed Without Their Knowledge, Authorization Or Consent



paulstanleyonericcarr_638






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71
14 мар 2014, 10:12		* Копии бумаг, поданных в окружной суд Нью-Йорка, доступны для скачивания после внесения 35 долларов.* Бизнес из всего я думаю когда музыканты Кисс умрут их похороны потом издадут на ДВД за хорошую цену а труппы продадут на аукционе )))

Rockheaven
14 мар 2014, 12:03		olly71 - Ахаха, классно сказано. Совсем ебанулись, уже бумажки продают, которые нах никому не нужны...

Alex6669930
14 мар 2014, 12:14		лол )))


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