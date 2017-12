12 мар 2014



Новый сингл VADER выйдет в апреле 18 апреля Nuclear Blast Records выпустит новый сингл VADER "Go To Hell", в который войдут два трека:



Side A: "Where Angels Weep"

Side B: "Triumph Of Death"















