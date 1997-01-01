все новости группы

















сегодня



DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.



Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.



Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2017 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе! http://www.darkside.ru/top/





+ -



( 12 )





просмотров: 164

