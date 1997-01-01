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DARKSIDE TOP 2017 : Итоги года

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Каждый год мы подводим итоги уходящего года среди посетителей нашего сайта и определяем наиболее значимые события в мире музыки. Голосование проводится среди зарегистрированных пользователей по четырем номинациям.

Проголосовать можно за 15 позиций в каждой номинации, а также выбрать альбомы сразу в общем списке всех релизов этого года. Голосование продлится до 15 января, когда и будут подведены общие итоги.

Как и раньше, в разделе "Концерты" (или "Репортажи") и на странице любого альбома 2017 года (под обложкой альбома) в нашей базе вы можете проголосовать за 15 лучших и худших альбомов, 15 лучших и худших концертов уходящего года. Для этого достаточно рядом с выбранным кандидатом нажать на иконку или . Голосовать могут только пользователи, зарегистрированные до 15 декабря. Удачи в выборе!



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

Dark Funeral
23 дек 2017, 17:17		Черт, уже год прошел что-ли? Кажется только что были итоги 2016...

Hellg
23 дек 2017, 17:33		А я ждал их, думал, может забыли)

and3223r
23 дек 2017, 18:19		Ииииииииии... понеслась!

Артур Коури
23 дек 2017, 18:50		Лучший альбом у Accept!

Tomahawk
23 дек 2017, 18:56		Скучный год.

deathstar777
23 дек 2017, 18:57		Dark Funeral, абреноцентр специально время скручивает, пока новые тесты в процессе разработки)

artmageddon
23 дек 2017, 20:15		Myrkur открытие года

Ухналь
23 дек 2017, 20:26		Почти не слушал ничего в этом году. Кто все эти исполнители ?

xandr2100
23 дек 2017, 20:59		Мне в этом году годноты мало было. Больше всего из хорошего вспоминаются Haemorrhage, Cannibal Corpse, August Burns Red и Myrkur. Ну, пожалуй ещё Paradise Lost.

Reflection
23 дек 2017, 21:13		За более-менее интересные альбомы для меня я проголосовал и выписывать их список тут не буду. Но замечу, что очень приятно удивил Kreator на фоне того, что мне не интересна ни группа, ни жанр.

Tomahawk
23 дек 2017, 21:14		Добавьте в список альбом Slowdive.

Flashback
23 дек 2017, 21:35		Мелодик рока много разного, в целом неплохого, было.
Ветераны отлично отметились.


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