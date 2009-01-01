13 мар 2014



ZAKK WYLDE, JOE SATRIANI, JOE ELLIOTT, MATT SORUM в вкладе DEEP PURPLE в рок-музыку В десятиминутном ролике, расположенном ниже, ряд музыкантов, среди которых Mark Tremonti и Myles Kennedy из ALTER BRIDGE, Joe Satriani, Steve Vai, Steve Lukather, Zakk Wylde из BLACK LABEL SOCIETY, Phil Demmel из MACHINE HEAD, Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER) и Joe Elliott из DEF LEPPARD рассказали о том, насколько велик и значим вклад в рок музыку группы DEEP PURPLE.















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