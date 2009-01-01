28 мар 2014



Лидер MEGADETH : «Сложно быть анархистом с мерседесом в гараже» Недавно лидер MEGADETH посетил программу "Taking Stock", в которой рассказал о своей карьере, музыкальных влияниях и многом другом, небольшие выдержки приведены ниже.



О предстоящем выступлении с San Diego Symphony:



О, симфоническая музыка, классическая музыка... Я верю, что она сильно проявляется в тяжёлом металле. В нём много средневековых влияний, а также от Британского вторжения... Ну вот, к примеру, LED ZEPPELIN могут многое поведать, и классические аранжировки также могут многое рассказать. И я также воспитывался на музыке THE BEATLES, слушал много аранжировок струнных сэра Джорджа Мартина, и этот материал меня здорово впечатлил, так что я всегда был поклонником классической музыки. Но классическая индустрия умирает. Есть целое поколение людей, которое ничего о ней не знает. Я подумал, что будет неплохо взять мою гитару и исполнить партию лидирующей скрипки с некой путаницей, небольшим дисторшеном. И знаете, когда я смотрел все эти диснеевские мультики, когда был ребёнком, мне всегда нравилась та музыка, которая играла перед тем, как кусали отравленное яблоко, или волк на кого-то прыгал, или ещё что-то в таком духе, когда музыка должна быть пугающей. Так что мы отобрали такие треки, которые посчитали очень эмоциональными, яркими — немного Вивальди, немного Баха.



О том, стал ли он менее запуганным с точки зрения его музыки, когда продолжил развитие:



Я считаю, что когда ты растёшь, отношение ко многому меняется. Довольно сложно быть анархистом с мерседесом в гараже. Этим утром я размышлял о взрослении, как бездомным начинал свою карьеру. Я был продуктом брошенной семьи и, по сути, целыми днями смотрел Boys Club Of America. И знаете, это сродни тому, как из плохиша, собирающего талоны на обед, ты превращаешься в миллионера. Это история американского успеха.



О самой большой сложности, с которой сталкиваются молодые группы в настоящий момент:



Потоки доходов иссякли. Деньги, полученные от продаж, были, но исчезли. Поэтому, чтобы быть успешным и держаться в деле, тебе необходимо найти иной способ для оплаты счетов, нежели постоянные туры и мерчендайзинг. Огромное количество музыкантов становится представителем каких-то марок и заключают спонсорские контракты и что-то в таком духе, так как все эти p2p-сети и всё в таком духе, да-да — старая песня, действительно поменяли музыкальную индустрию.















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