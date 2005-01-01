13 мар 2014



INCANTATION расстались с гитаристом INCANTATION объявили об уходе из группы гитариста Alex'a Bouks'a. "За последние несколько лет, мы прошли через сложные ситуации. Взять паузу было самым желанным решением, ведь это виделось как спасение той магии, над которой мы трудились все вместе.



С большим уважением и пожеланиями только наилучшего Alex'y в его будущей работе вне группы, мы прощаемся с ним. Он действительно замечательный музыкант и мы очень рады тому, что работали с ним вместе".















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