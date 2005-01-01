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*Новое видео JUDAS PRIEST 'Lightning Strike' [50]
*Итоги 2017 года [41]
*SODOM расстались с гитаристом и ударником [38]
*Умерла вокалистка THE CRANBERRIES [37]
*Новая песня MACHINE HEAD [35]
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*Incantation*



13 авг 2017 : 		 Новый альбом INCANTATION доступен для прослушивания

8 авг 2017 : 		 Видео с текстом от INCANTATION

13 июл 2017 : 		 Новое видео INCANTATION

7 июн 2017 : 		 Панорамное видео от INCANTATION

1 июн 2017 : 		 Новый альбом INCANTATION выйдет летом

30 апр 2016 : 		 INCANTATION утвердили "трек-лист без хулы"

28 апр 2016 : 		 Концерт INCANTATION в Минске отменён властями

14 мар 2016 : 		 Анонсирован винил INCANTATION

12 фев 2016 : 		 INCANTATION вернулись на RELAPSE

13 окт 2015 : 		 Винил INCANTATION выйдет в ноябре

12 янв 2015 : 		 Новое видео INCANTATION

8 май 2014 : 		 Новая песня INCANTATION

19 мар 2014 : 		 INCANTATION завершили работу над альбомом

13 мар 2014 : 		 INCANTATION расстались с гитаристом

15 фев 2013 : 		 Новое видео INCANTATION

3 ноя 2012 : 		 Новая песня INCANTATION

10 окт 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома INCANTATION

6 окт 2012 : 		 INCANTATION запишут специальный трек

25 авг 2012 : 		 Название нового альбома INCANTATION

12 июн 2012 : 		 INCANTATION на LISTENABLE RECORDS

10 мар 2012 : 		 INCANTATION продолжают работу над материалом

8 янв 2012 : 		 Умер бывший басист INCANTATION

29 ноя 2011 : 		 INCANTATION работают над новым материалом

19 мар 2008 : 		 INCANTATION намереваются выпустить CD или DVD с записью живого выступления

10 авг 2006 : 		 Переизданный альбом INCANTANTION "Onward To Golgotha" будет содержать DVD

10 июн 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома INCANTATION

9 ноя 2005 : 		 INCANTATION: опубликовано видео "Dying Divinity"

11 окт 2005 : 		 INCANTATION запишут новый альбом следующей весной

20 июл 2002 : 		 Incantation – Vincent Crowley на новом альбоме.

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|||| 13 мар 2014

INCANTATION расстались с гитаристом

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INCANTATION объявили об уходе из группы гитариста Alex'a Bouks'a. "За последние несколько лет, мы прошли через сложные ситуации. Взять паузу было самым желанным решением, ведь это виделось как спасение той магии, над которой мы трудились все вместе.

С большим уважением и пожеланиями только наилучшего Alex'y в его будущей работе вне группы, мы прощаемся с ним. Он действительно замечательный музыкант и мы очень рады тому, что работали с ним вместе".

INCANTATION Parts Ways With Guitarist ALEX BOUKS






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