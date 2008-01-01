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*Testament*



20 дек 2016 : 		 ALEX SKOLNICK прокомментировал фотографию KANYE WEST'а в футболке TESTAMENT

16 дек 2016 : 		 Гитаристу TESTAMENT вернули украденную гитару

31 окт 2016 : 		 Новое видео TESTAMENT

28 окт 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о словах бывшего басиста

20 окт 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT «ошеломлён» заявлениями бывшего басиста

17 окт 2016 : 		 Бывший басист TESTAMENT в очередной раз выступает против бывших коллег

12 окт 2016 : 		 Новая песня TESTAMENT

28 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 сен 2016 : 		 Игра от TESTAMENT

16 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

8 сен 2016 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

2 сен 2016 : 		 Видео с текстом от TESTAMENT

20 авг 2016 : 		 Трек-лист нового альбома TESTAMENT

12 авг 2016 : 		 Обложка нового альбома TESTAMENT

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

6 авг 2016 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

5 авг 2016 : 		 TESTAMENT запустили отсчёт

1 авг 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT о Дональде Трампе

15 июл 2016 : 		 TESTAMENT стремятся к более "сырому звуку"

14 июл 2016 : 		 Конкурс TESTAMENT

9 июл 2016 : 		 Новый альбом TESTAMENT проходит сведение

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 июн 2016 : 		 TESTAMENT определили дату выпуска альбома

2 июн 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме: «Это будет наш "Reign In Blood"»

24 май 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT исполнил хит MOTÖRHEAD в стиле рокабилли

20 май 2016 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью

13 май 2016 : 		 TESTAMENT споют о "религии и пришельцах" на своём новом альбоме

29 мар 2016 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Рад, что меньше сочиняю»

11 мар 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT «ушёл с головой» в сочинение текстов для нового альбома

22 фев 2016 : 		 Бывший гитарист MEGADETH выступил с TESTAMENT

20 фев 2016 : 		 Бывший гитарист MEGADETH выступит с TESTAMENT

11 фев 2016 : 		 Вокалист TESTAMENT о новом альбоме

8 фев 2016 : 		 Предварительное название нового альбома TESTAMENT

25 окт 2015 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

13 окт 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Нам нет нужды выпускать альбом каждый год»

10 окт 2015 : 		 Барабанщик BATTLECROSS выступит с TESTAMENT

4 окт 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT считает, что группа сейчас "на творческом пике"

2 сен 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT о туре мечты

20 авг 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Все будут в шоке, когда выйдет новый альбом»

9 авг 2015 : 		 TESTAMENT выступили с временными музыкантами

16 июн 2015 : 		 TESTAMENT надеются завершить работу над альбомом до декабря

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

30 апр 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом — стопроцентный трэш»

25 апр 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT: "Я тот еще повар!"

20 апр 2015 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет не раньше 2016 года

15 апр 2015 : 		 Начато расследование по поводу гипер-аншлага на концерте TESTAMENT/EXODUS

9 апр 2015 : 		 Вокалист TESTAMENT надеется, что новый альбом будет готов в этом году

3 апр 2015 : 		 TESTAMENT открыли тур

13 фев 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT о написании песен: "Решающим является общее мнение"

3 фев 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT знает, что новый альбом всем понравится

17 янв 2015 : 		 TESTAMENT готовят новые песни к записи

29 ноя 2014 : 		 Семплы новых песен гитариста TESTAMENT

19 ноя 2014 : 		 Семплы новых песен гитариста TESTAMENT

17 ноя 2014 : 		 Семплы новых песен гитариста TESTAMENT

4 сен 2014 : 		 Вокалист TESTAMENT надеется, что группа выпустит новый альбом в 2015 году

20 авг 2014 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TESTAMENT

27 фев 2014 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

14 фев 2014 : 		 TESTAMENT провели первую репетицию с новым басистом

11 фев 2014 : 		 Гитарист TESTAMENT на NAMM

31 янв 2014 : 		 Барабанщик TESTAMENT исполняет LED ZEPPELIN

21 янв 2014 : 		 TESTAMENT работают над новым материалом

14 янв 2014 : 		 Бывший басист TESTAMENT сделает заявление

14 янв 2014 : 		 STEVE DIGIORGIO возвращается в TESTAMENT

21 дек 2013 : 		 Акустика от гитариста TESTAMENT

18 дек 2013 : 		 Музыканты TESTAMENT о рождестве

20 ноя 2013 : 		 Басист EXODUS заменит басиста TESTAMENT в туре

1 ноя 2013 : 		 Гитарист TESTAMENT на новом сингле LEAH

7 окт 2013 : 		 Трейлер нового DVD TESTAMENT

13 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD TESTAMENT

16 авг 2013 : 		 Детали CD, DVD и Blu-Ray TESTAMENT

31 июл 2013 : 		 Два винила TESTAMENT выйдут в сентябре

8 июл 2013 : 		 Вокалист TESTAMENT награжден Государственной Ассамблеей Калифорнии

18 июн 2013 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

25 май 2013 : 		 Гитарист TESTAMENT о причине смерти Джеффа Ханнемана

19 мар 2013 : 		 Кавер-версии SCORPIONS, IRON MAIDEN от TESTAMENT выйдут на виниле

28 фев 2013 : 		 TESTAMENT не попали в Китай и на Тайвань

18 фев 2013 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

16 фев 2013 : 		 TESTAMENT сняли концерт для DVD

14 фев 2013 : 		 TESTAMENT отыграют специальную программу для съемки DVD

13 фев 2013 : 		 TESTAMENT снимут концерт в Huntington

8 фев 2013 : 		 Гитарист TESTAMENT: "Я верю в пользу разностороннего развития"

1 фев 2013 : 		 TESTAMENT планируют съемку DVD

23 дек 2012 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

30 ноя 2012 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Если ты играешь трэш, до добавлять в него рэп — не лучшая идея»

29 ноя 2012 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с MARK'ом HERNANDEZ'ом

25 окт 2012 : 		 Бывший барабанщик FORBIDDEN поедет в европейский тур с TESTAMENT

20 авг 2012 : 		 Вокалист TESTAMENT и другие музыканты о словах Mustaine'a

15 авг 2012 : 		 Видео исполнения кавер-версии IRON MAIDEN гитаристом TESTAMENT

12 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления TESTAMENT

8 авг 2012 : 		 Видео записи кавер-версии SCORPIONS гитаристом TESTAMENT

1 авг 2012 : 		 Видео записи соло кавер-версии QUEEN гитаристом TESTAMENT

1 авг 2012 : 		 Фронтмен TESTAMENT считает, что музыканты должны быть лучше защищены от неадекватных фанатов

30 июл 2012 : 		 Новое видео TESTAMENT

26 июл 2012 : 		 О бокс-сете нового альбома TESTAMENT

24 июл 2012 : 		 Видео с текстом от TESTAMENT

21 июл 2012 : 		 Новый сингл TESTAMENT

20 июл 2012 : 		 Семплы нового альбома TESTAMENT

19 июл 2012 : 		 Новые семплы TESTAMENT

18 июл 2012 : 		 Семплы трех песен TESTAMENT

13 июл 2012 : 		 Новая песня TESTAMENT

30 июн 2012 : 		 Видео с текстом от TESTAMENT

27 июн 2012 : 		 Новая песня TESTAMENT

5 июн 2012 : 		 Гитарист TESTAMENT поделился воспоминаниями о том, как курил «траву» с Tony Iommi

23 май 2012 : 		 Гитарист TESTAMENT ответил на вопросы поклонников

16 май 2012 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома TESTAMENT

4 май 2012 : 		 У Gene'a Hoglan'a в Чили украли ботинки

23 фев 2012 : 		 Мультикамерная съемка с выступления TESTAMENT

22 янв 2012 : 		 TESTAMENT взяли GENE'a HOGLAN'a для тура с ANTHRAX

3 дек 2011 : 		 Комментарии TESTAMENT по поводу ухода из группы Paul'a Bostaph'a

2 дек 2011 : 		 PAUL BOSTAPH ушел из TESTAMENT

20 окт 2011 : 		 Выход нового альбома TESTAMENT откладывается

20 сен 2011 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме: «Если всё пойдёт так и дальше, то это будет лучший альбом группы»

15 авг 2011 : 		 Новый альбом TESTAMENT выйдет в феврале

25 июл 2011 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

15 июл 2011 : 		 Видео записи ударных TESTAMENT

14 июл 2011 : 		 Название нового альбома TESTAMENT

13 июл 2011 : 		 TESTAMENT выступили с барабанщиком SADUS

4 июл 2011 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме

28 июн 2011 : 		 CHRIS ADLER (LAMB OF GOD) о гостевом участии в записи альбома TESTAMENT

25 июн 2011 : 		 Басист TESTAMENT о новом альбоме

21 июн 2011 : 		 TESTAMENT записывают альбом с Gene'ом Hoglan'ом

9 июн 2011 : 		 Первые четыре альбома TESTAMENT выйдут на виниле

20 май 2011 : 		 TESTAMENT продолжают работу над альбомом

21 апр 2011 : 		 TESTAMENT начнут запись летом

31 янв 2011 : 		 TESTAMENT надеются начать запись в марте

14 дек 2010 : 		 Переиздание концерта TESTAMENT

16 сен 2010 : 		 TESTAMENT надеются начать запись до конца года

13 авг 2010 : 		 ALEX SKOLNICK о своих планах на зиму

21 май 2010 : 		 Фронтмен TESTAMENT о DIO

27 янв 2010 : 		 TESTAMENT целиком исполнят альбом "The Legacy" в туре

19 ноя 2009 : 		 TESTAMENT переиздадут последний альбом с бонусным диском

12 фев 2009 : 		 Вокалист TESTAMENT исполнил кавер-версию METALLICA вместе с DEATH ANGEL

10 янв 2009 : 		 Вокалист TESTAMENT о Рождественской симфонии

15 ноя 2008 : 		 Рингтон от TESTAMENT

25 апр 2008 : 		 TESTAMENT все же приедут в Россию

10 мар 2008 : 		 TESTAMENT : новый трек "More Than Meets the Eye" в сети

7 мар 2008 : 		 ALEX SKOLNICK о новом альбоме TESTAMENT

2 мар 2008 : 		 TESTAMENT: альбом "First Strike Still Deadly" будет переиздан

25 фев 2008 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TESTAMENT

7 фев 2008 : 		 TESTAMENT в России

8 янв 2008 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом альбоме группы

10 дек 2007 : 		 Стала известна дата выхода нового альбома TESTAMENT:

17 ноя 2007 : 		 TESTAMENT озаглавили новый альбом

21 окт 2007 : 		 Почему NICK BARKER покинул TESTAMENT?

9 окт 2007 : 		 TESTAMENT работают с ударником Paul'ом Bostaph'ом над новым альбомом

2 окт 2007 : 		 Новый DVD бутлег от TESTAMENT

23 июл 2007 : 		 TESTAMENT : подробности о контракте с Nuclear Blast

30 июн 2007 : 		 TESTAMENT подписались на Nuclear Blast

22 мар 2007 : 		 Новый DVD от TESTAMENT 'Live At The Independent'

12 мар 2007 : 		 Обнародовано расписание российских концертов TESTAMENT

5 янв 2007 : 		 TESTAMENT: нестандартный сборник от Spitfire

23 авг 2006 : 		 Официальный DVD-"бутлег" TESTAMENT в продаже на веб-сайте группы

8 июл 2006 : 		 TESTAMENT: Paul Bostaph временно заменит Louie Clemente

7 окт 2005 : 		 TESTAMENT: выпуск DVD "Live In London" назначен на ноябрь

24 сен 2002 : 		 TESTAMENT online

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|||| 20 дек 2016

ALEX SKOLNICK прокомментировал фотографию KANYE WEST'а в футболке TESTAMENT

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Kanye West был замечен в футболке TESTAMENT, когда ужинал со своей женой Kim Kardashian 19 декабря в Санта-Монике, Калифорния.

Фотографии можно увидеть здесь.

Гитарист Alex Skolnick стал первым из участников TESTAMENT, отреагировавших на это. Он написал: «О нет, он этого не делал! Погодите, он сделал это... Боже мой! Весь этот дряхлый клан, должно быть, надыбал кучу старых концертных футболок (из той же кучи, что и футболка SLAYER у Kourtney K), которые каким-то образом стали "вещью" в мире современной моды (кто бы мог подумать?!). Вряд ли кто-либо из этих стервятников из мира поп-культуры знает хотя бы одну, мать её, группу из этого списка. Я так предполагаю, что он подумал, что это религиозная группа (такое уже не раз бывало). Если он вообще когда-либо думает, что в последнее время кажется маловероятным. Я-то считал, что этот период времени вряд ли будет более странным...»

Kanye уже ранее критиковали за футболки с изображением старых групп, а Kim Kardashian регулярно появлялась на публике в футболках METALLICA. Кроме того, сводная сестра Kim, Kendall Jenner, выходила в свет в футболке SLAYER, а гитарист Gary Holt вышел на сцену в футболке с надписью «Убить Кардашьян» ("Kill The Kardashians").

KANYE WEST Photographed Wearing TESTAMENT T-Shirt; ALEX SKOLNICK Reacts




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

Altair21
20 дек 2016, 17:32		Ну потусил в футболке Тестамента, что страшного? Сколник ведёт себя как дитя.

UX2
20 дек 2016, 17:40		ахаха :) хорошо сказанул :)))

Empty Words
20 дек 2016, 18:12		Не ну перебор)) Ну может футболочка понравилась)

GeraldFromRivia
20 дек 2016, 19:26		"Kanye уже ранее критиковали за футболки с изображением старых групп, а Kim Kardashian регулярно появлялась на публике в футболках METALLICA. Кроме того, сводная сестра Kim, Kendall Jenner, выходила в свет в футболке SLAYER, а гитарист Gary Holt вышел на сцену в футболке с надписью «Убить Кардашьян» ("Kill The Kardashians"" - да там, как я посмотрю, все ебанулись на отличнинько!

Chow
20 дек 2016, 19:46		а че к чему такая реакция злая то?))

Paul_Fear
20 дек 2016, 23:37		Ну и кто после этого мудак...

Ghostb
20 дек 2016, 23:38		Kanye > Testament

расСЕРЖенный
21 дек 2016, 02:47		следующая новость: "в сети появилось фото Alex Skolnick, одетого в футболку Kanye West"

следующая новость: "Kanye West и Alex Skolnick объявили о помолвке")))))

foxeee4
21 дек 2016, 04:33		возможно через пару лет какой нибудь новообращенный фанат тестамента скажет, что начал слушать их после того, как увидел Уэста в той самой футболке. надо ж с позитивной стороны смотреть, не тру блэкстеры небось

Benji Marshall
21 дек 2016, 14:38		думаю, что Алекс написал это с сарказмом


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