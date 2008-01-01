20 дек 2016



ALEX SKOLNICK прокомментировал фотографию KANYE WEST'а в футболке TESTAMENT Kanye West был замечен в футболке TESTAMENT, когда ужинал со своей женой Kim Kardashian 19 декабря в Санта-Монике, Калифорния.



Фотографии можно увидеть здесь.



Гитарист Alex Skolnick стал первым из участников TESTAMENT, отреагировавших на это. Он написал: «О нет, он этого не делал! Погодите, он сделал это... Боже мой! Весь этот дряхлый клан, должно быть, надыбал кучу старых концертных футболок (из той же кучи, что и футболка SLAYER у Kourtney K), которые каким-то образом стали "вещью" в мире современной моды (кто бы мог подумать?!). Вряд ли кто-либо из этих стервятников из мира поп-культуры знает хотя бы одну, мать её, группу из этого списка. Я так предполагаю, что он подумал, что это религиозная группа (такое уже не раз бывало). Если он вообще когда-либо думает, что в последнее время кажется маловероятным. Я-то считал, что этот период времени вряд ли будет более странным...»



Kanye уже ранее критиковали за футболки с изображением старых групп, а Kim Kardashian регулярно появлялась на публике в футболках METALLICA. Кроме того, сводная сестра Kim, Kendall Jenner, выходила в свет в футболке SLAYER, а гитарист Gary Holt вышел на сцену в футболке с надписью «Убить Кардашьян» ("Kill The Kardashians").











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