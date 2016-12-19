20 дек 2016



Обсуждение реюниона SKID ROW прекращено, заявил SEBASTIAN BACH В ходе нового интервью для Vanyaland Sebastian Bach в очередной раз ответил на вопрос о шансах для реюниона классического состава SKID ROW: «Всё, что я могу сказать, — когда я говорил об этом, менеджеры (с двух сторон) мне отвечали: "Извини! Извини! Вау, вау, вау, вау, вау". Я не знаю почему, но всё пошло не так, к сожалению. Вы можете растрезвонить плохие новости всем. Я очень занятой человек, так что это за гранью моего понимания. Я бы хотел это сделать, но если этого не произойдёт, у меня есть много других занятий. Так что как есть, так есть, моё дело маленькое — это от меня не зависит — это просто я [Смеётся]».







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