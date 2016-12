все новости группы







20 дек 2016



Новый трек OMNISIGHT Ванкуверские прог-виртуозы OMNISIGHT начнут следующий год с выпуска 20-го января своего нового EP "The Power Of One". Заглавный трек из EP можно послушать ниже.



Трек-лист "The Power Of One":



"Shift The Paradigm"

"Resistance"

"Seven Sisters"

"Fall Of The Empire"

"The Power Of One"











