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|||| 21 дек 2016

Издатель Metal Hammer, Classic Rock банкрот

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По сообщению Daily Record, UK Publisher Team Rock Ltd переданы под внешнее управление. Они занимались изданием журналов Classic Rock, Prog и Metal Hammer, также сайтом www.teamrock.com и TeamRock. По сообщению FRP Advisory, "издание давно работало в убыток. Несколько сотрудников оставлены для помощи, а остальной персонал был уволен". Также сообщается, что убытки только за прошлый год составили сумму в £4.3 миллиона до вычета налогов.

Team Rock, Parent Company Of Metal Hammer, Classic Rock Enters Into Administration



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

stas.sychev
21 дек 2016, 17:23		Хуёво, чё. Несколько лет покупал его в России с русским переводом (там были и статьи отечественных авторов). Когда пропал последний магазин с ним в моём городе, забил. Подписка на журнал с неактуальными выпусками по новостям в эпоху интернета как то не радовала, с таким то опозданием русского аналога английского журнала. Потом вроде качал pdf оригинала Classic Rock. Но всё читать на английском как то не удобно. В последние годы эти журналы для меня - новостные сайты и страницы информации в Фейсбук. Да и авторитетные церемонии награждения ежегодно. Может хоть они останутся каким-то образом

Human
21 дек 2016, 18:28		Все печатные издания ждет одна судьба

Exterminator
21 дек 2016, 20:55

Alias
21 дек 2016, 22:43		"Все печатные издания ждет одна судьба"

Не согласен. Всегда будут по крайней мере какие-то фэнзины

Olynth
22 дек 2016, 00:04		грустно,бля...

YNWA
22 дек 2016, 08:49		Да, это печально...

RomV
22 дек 2016, 12:05		Время от времени покупал Метал Хаммер, у них там неплохие плакаты были


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