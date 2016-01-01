Издатель Metal Hammer, Classic Rock банкрот

По сообщению Daily Record, UK Publisher Team Rock Ltd переданы под внешнее управление. Они занимались изданием журналов Classic Rock, Prog и Metal Hammer, также сайтом www.teamrock.com и TeamRock. По сообщению FRP Advisory, "издание давно работало в убыток. Несколько сотрудников оставлены для помощи, а остальной персонал был уволен". Также сообщается, что убытки только за прошлый год составили сумму в £4.3 миллиона до вычета налогов.
stas.sychev
Human
Exterminator
Alias
Не согласен. Всегда будут по крайней мере какие-то фэнзины
Olynth
YNWA
RomV
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