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все новости группы
October Tide
20 дек 2016
:
Новое видео OCTOBER TIDE
18 апр 2016
:
Новый альбом OCTOBER TIDE доступен для прослушивания
5 апр 2016
:
Новый трек OCTOBER TIDE
18 мар 2016
:
Новая песня OCTOBER TIDE
1 мар 2016
:
Новая песня OCTOBER TIDE
11 фев 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE
1 дек 2015
:
Фрагмент нового трека OCTOBER TIDE
16 июн 2015
:
OCTOBER TIDE на Agonia Records
18 фев 2013
:
Новая песня OCTOBER TIDE
25 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE
10 апр 2012
:
OCTOBER TIDE заключили контракт с Pulverised Records
6 фев 2012
:
Объявлен новый состав OCTOBER TIDE
20 июл 2010
:
OCTOBER TIDE заключили соглашение с Dreamtide Music
10 июл 2010
:
Новая песня OCTOBER TIDE
13 дек 2007
:
Ремастированный дебютный альбом OCTOBER TIDE выйдет в 2008 году
20 дек 2016
Новое видео
OCTOBER TIDE
Шведская группа OCTOBER TIDE опубликовала видео на песню "Reckless Abandon", которая вошла в их последний альбом, получивший название "Winged Waltz". Режиссёром клипа был Bloudengaztia Wolfgang из Dronicon Films.
+10
-2
(
1
)
Hellg
21 дек 2016, 10:21
Хороший альбом вышел у них, всё-таки. Не зря за него проголосовал.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).