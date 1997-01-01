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*October Tide*



20 дек 2016 : 		 Новое видео OCTOBER TIDE

18 апр 2016 : 		 Новый альбом OCTOBER TIDE доступен для прослушивания

5 апр 2016 : 		 Новый трек OCTOBER TIDE

18 мар 2016 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

1 мар 2016 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

11 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE

1 дек 2015 : 		 Фрагмент нового трека OCTOBER TIDE

16 июн 2015 : 		 OCTOBER TIDE на Agonia Records

18 фев 2013 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

25 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OCTOBER TIDE

10 апр 2012 : 		 OCTOBER TIDE заключили контракт с Pulverised Records

6 фев 2012 : 		 Объявлен новый состав OCTOBER TIDE

20 июл 2010 : 		 OCTOBER TIDE заключили соглашение с Dreamtide Music

10 июл 2010 : 		 Новая песня OCTOBER TIDE

13 дек 2007 : 		 Ремастированный дебютный альбом OCTOBER TIDE выйдет в 2008 году

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|||| 20 дек 2016

Новое видео OCTOBER TIDE

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Шведская группа OCTOBER TIDE опубликовала видео на песню "Reckless Abandon", которая вошла в их последний альбом, получивший название "Winged Waltz". Режиссёром клипа был Bloudengaztia Wolfgang из Dronicon Films.

OCTOBER TIDE Premier вЂњReckless AbandonвЂќ Music Video; Finnish Tour Announced




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Hellg
21 дек 2016, 10:21		Хороший альбом вышел у них, всё-таки. Не зря за него проголосовал.


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