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21 дек 2016
:
Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock
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:
Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»
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Новое видео ORANGE GOBLIN
17 авг 2014
:
Новая песня ORANGE GOBLIN
21 фев 2014
:
Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN
28 янв 2013
:
Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN
8 янв 2013
:
Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте
14 сен 2012
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ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом
28 июн 2012
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Новое видео ORANGE GOBLIN
6 фев 2012
:
Новое видео ORANGE GOBLIN
19 дек 2011
:
Новая песня ORANGE GOBLIN
27 окт 2011
:
Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет в феврале
4 окт 2011
:
Название и трек-лист нового альбома ORANGE GOBLIN
14 апр 2011
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ORANGE GOBLIN начнут запись в августе
17 янв 2011
:
Переиздания ORANGE GOBLIN выйдут в январе
15 мар 2010
:
ORANGE GOBLIN не планируют выпуск альбома в ближайшем будущем
29 ноя 2008
:
ORANGE GOBLIN появятся в студии весной
21 дек 2016
Вокалист
ORANGE GOBLIN
открыл сбор средств для сотрудников Team Rock
Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward запустил
кампанию
по сбору средств для сотрудников медиакомпании Team Rock (Metal Hammer, Classic Rock и др), признанной банкротами.
+4
-3
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1
)
stas.sychev
21 дек 2016, 17:31
Ай-яй, достойно
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stas.sychev
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).