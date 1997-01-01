21 дек 2016



Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward запустил кампанию по сбору средств для сотрудников медиакомпании Team Rock (Metal Hammer, Classic Rock и др), признанной банкротами.







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