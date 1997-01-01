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*Orange Goblin*



21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN

28 янв 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте

14 сен 2012 : 		 ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом

28 июн 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

6 фев 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

19 дек 2011 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

27 окт 2011 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет в феврале

4 окт 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома ORANGE GOBLIN

14 апр 2011 : 		 ORANGE GOBLIN начнут запись в августе

17 янв 2011 : 		 Переиздания ORANGE GOBLIN выйдут в январе

15 мар 2010 : 		 ORANGE GOBLIN не планируют выпуск альбома в ближайшем будущем

29 ноя 2008 : 		 ORANGE GOBLIN появятся в студии весной

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|||| 21 дек 2016

Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

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Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward запустил кампанию по сбору средств для сотрудников медиакомпании Team Rock (Metal Hammer, Classic Rock и др), признанной банкротами.

ORANGE GOBLIN Frontman Starts Fundraising Campaign For TEAM ROCK Employees After Company Collapse



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

stas.sychev
21 дек 2016, 17:31		Ай-яй, достойно


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