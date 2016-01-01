PEARL JAM, JOURNEY, YES, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA будут включены в Зал славы рок-н-ролла
PEARL JAM, JOURNEY, YES и ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA наряду с другими исполнителями будут включены в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, на церемонии, которая состоится в апреле следующего года, в Зал славы войдут фолк-легенда Joan Baez и звезда хип-хопа Tupac Shakur.
32-я ежегодная церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится 7-го апреля в Barclays Center в Brooklyn'е — в третий раз на этой площадке.
smoke36
Приютил звезду хип-хопа )))
hardrocker
Thrashold
DikDiK
Empty Words
dreggman
Garrett
Alex-DIO
Flaming
Надо же, кому-то даже не стыдно быть настолько сельским жителем.
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