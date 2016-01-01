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|||| 20 дек 2016

PEARL JAM, JOURNEY, YES, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA будут включены в Зал славы рок-н-ролла

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PEARL JAM, JOURNEY, YES и ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA наряду с другими исполнителями будут включены в Зал славы рок-н-ролла. Кроме того, на церемонии, которая состоится в апреле следующего года, в Зал славы войдут фолк-легенда Joan Baez и звезда хип-хопа Tupac Shakur.

32-я ежегодная церемония включения в Зал славы рок-н-ролла состоится 7-го апреля в Barclays Center в Brooklyn'е — в третий раз на этой площадке.

PEARL JAM, JOURNEY, YES, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA To Be Inducted Into ROCK AND ROLL HALL OF FAME



2017nomineesrockhallbottom_638




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

smoke36
20 дек 2016, 18:41		Рок-н ролльный зал... и опа!
Приютил звезду хип-хопа )))

hardrocker
20 дек 2016, 20:02		Надо бы им сменить название,к примеру:Зал славы Pop & Roll'а

Thrashold
20 дек 2016, 20:35		Кто эти люди?

DikDiK
20 дек 2016, 21:31		Если ты жил в 70-е ,то ELO,YES, Journey -знать должен -ну,а Перл Джем -это из 90-х годов....чувака хип хопера -я не знаю....тупак шакур,имя слышал не более,звезду фолька Джоан Баез -тоже слышал имя -не более...

Empty Words
21 дек 2016, 02:48		да вы че, как можно не знать ELO,Yes, Journey?? Yes не нравиться, а вот эти два отличных коллектива, уже давно в зале должны были быть. Ну а то, что Тупака пихнули, не удивила никак. Рок-н-Ролл это уже формальность, ну как минимум по мнению Зала славы

dreggman
21 дек 2016, 08:36		Сволочи, Motorhead где???

Garrett
21 дек 2016, 09:21		Ого, Перлы! Круто.

Alex-DIO
21 дек 2016, 12:01		ждем три громких реюниона ) Стив Перри впервые с 86 года выступит с Journey, Джон Андерсон присоединиться к Йес, и Джефф Лин сыграет с Бивом Бивеном. так что церемония должны быть интересной, если вышеперечисленные персонажи не забастуют ))

Flaming
21 дек 2016, 21:33		Это такой изысканный школотье-юмор - "кто эти люди"?
Надо же, кому-то даже не стыдно быть настолько сельским жителем.


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