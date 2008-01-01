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*Mudvayne*



21 дек 2016 : 		 Новая песня басиста MUDVAYNE

7 июн 2016 : 		 СHAD GREY: «Они хотят MUDVAYNE, но мы не можем его дать»

13 авг 2015 : 		 GREG TRIBBETT не исключает возвращения MUDVAYNE

4 мар 2015 : 		 CHAD GRAY не уверен в том, что MUDVAYNE ещё соберутся

21 авг 2014 : 		 CHAD GRAY сказал, что история MUDVAYNE ещё не закончена

14 сен 2012 : 		 Басист MUDVAYNE о туре с KORN

23 ноя 2011 : 		 MUDVAYNE взяли паузу как минимум на два года

26 фев 2010 : 		 Новое видео MUDVAYNE

22 дек 2009 : 		 Новое видео MUDVAYNE

12 дек 2009 : 		 Новый альбом MUDVAYNE доступен для прослушивания

16 ноя 2009 : 		 Две песни MUDVAYNE доступны для прослушивания

11 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE: новый видеоклип в сети

7 ноя 2008 : 		 MUDVAYNE планируют снять сразу три новых видеоклипа

28 окт 2008 : 		 MUDVAYNE не заинтересованы в выпуске двойного альбома

29 сен 2008 : 		 MUDVAYNE: семплы нового альбома

23 сен 2002 : 		 MUDVAYNE: сингл уже в сети

20 сен 2002 : 		 MUDVAYNE выпускает новый альбом в ноябре

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|||| 21 дек 2016

Новая песня басиста MUDVAYNE

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"Mission Possible", новая песня группы SOFTEN THE GLARE, в состав которой входят басист MUDVAYNE Ryan Martinie, гитарист Bon Lozaga и барабанщик Mitch Hull, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в дебютный альбом, релиз которого намечен на март, а продюсером материала выступит Jamie King (BETWEEN THE BURIED AND ME).

MUDVAYNE Bassist's SOFTEN THE GLARE Recording Debut Album






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

gravitgroove
21 дек 2016, 12:34		вроде начинается как фьюжн, но нет, оказалось все банальнее. Короче, Primus второй не нужен даром.

grgr
21 дек 2016, 14:33		Можно подумать, фьюжн твой на хрен кому-то нужен.


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