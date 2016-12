21 дек 2016



Новая песня басиста MUDVAYNE "Mission Possible", новая песня группы SOFTEN THE GLARE, в состав которой входят басист MUDVAYNE Ryan Martinie, гитарист Bon Lozaga и барабанщик Mitch Hull, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в дебютный альбом, релиз которого намечен на март, а продюсером материала выступит Jamie King (BETWEEN THE BURIED AND ME).















