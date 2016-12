21 дек 2016



Новая песня DRESS THE DEAD "1969", новая песня группы DRESS THE DEAD, в состав которой входят бывший вокалист THE HAUNTED Peter Dolving и бывший гитарист FORBIDDEN Craig Locicero, доступна для прослушивания ниже. Продюсером был вокалист MACHINE HEAD Robb Flynn, звукорежиссером Zack Ohren, а сведение выполнил Joel Wanasek.















+0 -2



просмотров: 423