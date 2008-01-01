MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

Бывшие участники SEPULTURA и нынешние музыканты CAVALERA CONSPIRACY Max и Igor Cavalera поделились своим мнением относительно Дональда Трампа:
«Это прикол. Было два слабых кандидата. Я думаю, что демократам надо было выставлять того, кто старался бы говорить правильные вещи, но имел куда лучшую кредитную историю. А с другой стороны был Трамп, самый большой прикол из всех. Этот человек лжец и коррумпированная персона. Я просто не знаю... Он много кого обгадил за свою жизнь, и думаю, что сотворит много плохого.
Тот путь, какой светит стране, не самый радужный. Очень много гнева. И да, это плохо. Думаю, это будут четыре сложных года. Потому что считаю, что Обама был действительно хорошим президентом. Люди ему не особо доверяли, но он сделал много хорошего».
Igor, который прожил в Южной Калифорнии несколько лет в начале 1990-х, а потом уехал обратно в Бразилию, откуда позже перебрался в Лондон, добавил:
«Я уважаю Обаму как человека. И совершенно не уважаю Трампа. Даже что касается Хиллари, не важно, сколько плохого в ней есть, я знаю, что она может говорить с другими, а этот... Я даже не знаю... Лично для меня самой большой ошибкой было позволить ему участвовать. С его-то послужным списком его и вовсе нельзя было допускать до президентской гонки. И смотрите, где мы оказались. Так что всё это печально, я так считаю».
Igor также обрисовал своё видение ситуации в мире в целом:
«Лично для меня во всём мире сейчас царит какое-то безумие. Со всем этим Брекзитом, что для меня совершенно неправильно, закрыть одно и уйти немного вправо ради сохранения себя, что, как по мне, совершенно неправильно и совершенно не совпадает с моим видением мира. И потом, конечно же, все эти атаки террористов, это то, с чем нужно жить, нужно это принимать во внимание. И со всеми этими выборами в США, общим хаосом — хаос повсюду. И добавьте к этому происходящее в Бразилии, у нас там суперхаотичное положение, когда хотят объявить импичмент, они сделали это, чтобы протащить другого, который так же коррумпирован по самое небалуйся. Так что, походу, везде неважнецки».
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