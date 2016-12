сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома 5RAND 5RAND опубликовали обложку и трек-лист альбома "Sacred / Scared", релиз которого намечен на 24 февраля на My Kingdom Music. Запись материала проходила в Kick Recording Studios (Rome, Italy), звукорежиссером и сведением занимался Marco Mastrobuono (Fleshgod Apocalypse, Hour of Penance) мастеринг в Finnvox (Helsinki, Finland) проводил Mika Jussila (Nightwish, Amorphis, Children Of Bodom).



Трек-лист:



“Behind The Doors Of Sin”

“Erase”

“Fuck – Simile”

“Paint Of Pain”

“Cordyceps”

“Blessed”

“Preacher Of Lies”

“Drowning Into Insanity”

“The True Death Show”

“Narcolepsycho (Silent Scream)”











