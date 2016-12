все новости группы







24 дек 2016 : Гитарист VOLBEAT на новом альбоме GRUMPYNATORS



Гитарист VOLBEAT на новом альбоме GRUMPYNATORS 24 марта GRUMPYNATORS выпустят новую работу, получившую название "City Of Sin". Первым синглом из этого альбома станет “Take The Last Dance With Me”, которая будет выпущена третьего февраля. В качестве гостя в записи одного из треков, “Far Away”, принимал участие гитарист VOLBEAT Rob Caggiano.



Трек-лист:



“Tears Of Whiskey”

“Hotel 2nd Age”

“Take The Last Dance With Me”

“Then We Cried”

“Pretty Little Devil”

“Far Away” (feat. Rob Caggiano)

“Now I Know”

“Fame”

“St. Elvis Day”

“City Of Sin”

“We Are The Outcasts”

