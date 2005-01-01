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*Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом [100]
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*Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER [52]
*Новое видео KREATOR [35]
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*Rhapsody*



21 дек 2016 : 		 Концертный трек RHAPSODY

6 дек 2016 : 		 Концертный трек RHAPSODY

1 дек 2016 : 		 Концертное видео Luca Turilli's RHAPSODY

21 ноя 2016 : 		 RHAPSODY едут в '20th Anniversary Farewell Tour'

5 ноя 2016 : 		 Концертный трек RHAPSODY

29 окт 2016 : 		 Трейлер нового релиза RHAPSODY

2 окт 2016 : 		 Последний альбом Luca Turilli's RHAPSODY выйдет в Dolby Atmos

19 дек 2015 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY

18 июн 2015 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY

1 июн 2015 : 		 Фрагмент нового трека RHAPSODY

29 май 2015 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY

25 апр 2015 : 		 Видео с текстом от RHAPSODY

10 апр 2015 : 		 Трейлер нового альбома LUCA TURILLI'S RHAPSODY

23 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома Luca Turilli’S RHAPSODY

23 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома LUCA TURILLI’S RHAPSODY

13 дек 2013 : 		 DOMINIQUE LEURQUIN возвращается в LUCA TURILLI'S RHAPSODY

6 ноя 2013 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY

24 апр 2013 : 		 Новый альбом RHAPSODY выйдет летом

18 мар 2013 : 		 Гитарист RHAPSODY восстанавливается от травмы

25 янв 2013 : 		 RHAPSODY будут работать с оркестром и хором

19 окт 2012 : 		 Новое видео RHAPSODY

6 окт 2012 : 		 Гитарист RHAPSODY серьёзно повредил руку

2 сен 2012 : 		 RHAPSODY завершили запись хоров для мирового турне

31 июл 2012 : 		 RHAPSODY выпустят бесплатный сингл

26 июн 2012 : 		 Три новых трека RHAPSODY

12 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома RHAPSODY

6 июн 2012 : 		 Семплы нового альбома RHAPSODY

10 май 2012 : 		 Новый сингл RHAPSODY

3 май 2012 : 		 Новое видео RHAPSODY

22 апр 2012 : 		 Новый барабанщик RHAPSODY

31 мар 2012 : 		 Новый вокалист RHAPSODY

13 мар 2012 : 		 RHAPSODY сняли видео на 'Dark Fate Of Atlantis'

27 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома RHAPSODY

30 янв 2012 : 		 Название нового альбома RHAPSODY

16 ноя 2011 : 		 RHAPSODY: Новое приключение начинается!

24 июл 2006 : 		 Подробности о новом альбоме RHAPSODY OF FIRE

16 июл 2006 : 		 RHAPSODY переименовались в RHAPSODY OF FIRE

8 янв 2006 : 		 RHAPSODY выпустят свой первый концертник в январе

22 ноя 2005 : 		 RHAPSODY выпускают первый концертный альбом

30 авг 2005 : 		 Новый альбом RHAPSODY в ноябре

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Концертный трек RHAPSODY

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RHAPSODY опубликовали концертную версию композиции “Dark Fate Of Atlantis”, которая взята из нового релиза "Prometheus, The Dolby Atmos Experience + Cinematic And Live".

Luca Turilli's RHAPSODY Streaming вЂњDark Fate Of AtlantisвЂќ From Cinematic And Live Release









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