21 дек 2016



IMMORTAL начнут запись в январе IMMORTAL отправятся в студию для записи нового альбома в январе, а выход материала планируется на 2017 год.



«Готовые песни пролежали какое-то время, но мы хотели записать их в нужный момент и в подходящем месте. Мы вновь будем работать в студии Abyss с Peter'ом Tägtgren'ом. И специально отправляемся в студию зимой для подходящей атмосферы. Мы надеемся, что сможем представить то, что у нас получилось, в течение следующего года.



В альбом войдут такие треки как 'Northern Chaos Gods', 'Into Battle Ride', 'Gates To Blashyrkh', 'Blacker Of Worlds', 'Where Mountains Rise', 'Grim And Dark', 'Called To Ice' и 'Ravendark'».







