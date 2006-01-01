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*Immortal*



21 дек 2016 : 		 IMMORTAL начнут запись в январе

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4 дек 2015 : 		 Участники IMMORTAL: «Личные проблемы Abbath'а привели к расколу»

13 авг 2015 : 		 IMMORTAL работают над новым материалом

27 мар 2015 : 		 Abbath отправил IMMORTAL на покой и запустил новую группу

14 дек 2014 : 		 ABBATH обосновал свои претензии на имя IMMORTAL

13 дек 2014 : 		 IMMORTAL судятся друг с другом за права на имя группы

12 апр 2013 : 		 IMMORTAL выпустят последний альбом на виниле

4 сен 2010 : 		 Новое видео IMMORTAL

16 авг 2010 : 		 Видео с выступления IMMORTAL

15 июл 2010 : 		 Трек-лист нового DVD IMMORTAL

10 июл 2010 : 		 Трейлер нового DVD IMMORTAL

5 июн 2010 : 		 Менеджмент IMMORTAL о профайле ABBATH'a

14 май 2010 : 		 Новый DVD IMMORTAL выйдет летом

16 апр 2010 : 		 Московский концерт IMMORTAL переносится на октябрь

6 апр 2010 : 		 Видеоприветствие от IMMORTAL

5 апр 2010 : 		 Demonaz (IMMORTAL): «У нас уже есть три песни для следующего альбома»

26 янв 2010 : 		 IMMORTAL сказали «нет» номинации на норвежскую музыкальную премию

3 окт 2009 : 		 Еще один бокс-сет от IMMORTAL

16 авг 2009 : 		 Детали бокс-сета IMMORTAL

6 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме IMMORTAL

31 июл 2009 : 		 Обложка нового альбома IMMORTAL

15 июн 2009 : 		 Трек-лист нового альбома IMMORTAL

26 май 2009 : 		 IMMORTAL озаглавили новый альбом

17 апр 2009 : 		 IMMORTAL начали запись нового альбома

26 ноя 2008 : 		 Специальное издание альбомов IMMORTAL

27 авг 2008 : 		 IMMORTAL: "Cкоро грянет гром!"

17 июл 2008 : 		 IMMORTAL и IN EXTREMO в Петербурге быть!

15 фев 2008 : 		 IMMORTAL выступят в России в августе

15 авг 2007 : 		 IMMORTAL готовятся к своим финальным выступлениям 2007 года

23 фев 2007 : 		 IMMORTAL: 'Мы сильнее чем раньше!'

11 окт 2006 : 		 Возрожденные IMMORTAL запустили веб-сайт

13 июл 2006 : 		 IMMORTAL возвращаются!

8 июн 2006 : 		 IMMORTAL возвращаются?

18 окт 2005 : 		 Новый проект бывшего фронтмена IMMORTAL

12 июл 2005 : 		 Подробности о трибьюте IMMORTAL

11 май 2002 : 		 Immortal - новый бассист и отмена турне по Греции

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|||| 21 дек 2016

IMMORTAL начнут запись в январе

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IMMORTAL отправятся в студию для записи нового альбома в январе, а выход материала планируется на 2017 год.

«Готовые песни пролежали какое-то время, но мы хотели записать их в нужный момент и в подходящем месте. Мы вновь будем работать в студии Abyss с Peter'ом Tägtgren'ом. И специально отправляемся в студию зимой для подходящей атмосферы. Мы надеемся, что сможем представить то, что у нас получилось, в течение следующего года.

В альбом войдут такие треки как 'Northern Chaos Gods', 'Into Battle Ride', 'Gates To Blashyrkh', 'Blacker Of Worlds', 'Where Mountains Rise', 'Grim And Dark', 'Called To Ice' и 'Ravendark'».

IMMORTAL To Begin Recording New Album In January



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КомментарииСкрыть/показать 23 )

Thunderhead
21 дек 2016, 19:56		Northern, Battle, Blashyrkh, Mountains, Grim, Ravendark - классический набор Immortal.

Gnorrid
21 дек 2016, 19:57		Круто! Жду

sergey25
21 дек 2016, 21:04		'Into Battle Ride' - это уже Мановар какой то)

MichRaven
21 дек 2016, 21:05		Петь будет Демоназ, насколько я понимаю, но что с гитарой ? В студии, допустим, он сам сыграет, а на концертах как ?

Claus
21 дек 2016, 21:06		В названиях они просто слова местами меняют

Gnorrid
21 дек 2016, 21:09		Что вы к названиям придираетесь? Бог с ними. Главное, чтобы слушать приятно было.

HELLECTOR
21 дек 2016, 21:23		Интересно будет сравнить выхлоп с Аббатовским сольником. Ибо Аббату удалось стать блэк-металлическим селебритиз. На пару с Козлом.
Посмотрим что у этих.

ivan.andreev
21 дек 2016, 21:39		Что есть Иммортал. Кто такие "мы"? Демоназ, я понимаю. Остальные-то тут при чём.

and3223r
21 дек 2016, 22:02		Я б не сказал, что и с Эйкему они блистали последние годы. Коллектив пережил себя.

Petrovich Sexy
21 дек 2016, 22:11		А кто у них будет крабом ходить?

Alex6669930
21 дек 2016, 23:22		да не ужели Immortal очнулись

Kliops144
22 дек 2016, 00:10		Без Аббата чето не представляю вообще.

Hirnfuhler
22 дек 2016, 01:01		Простите, но пусть идут в жопу. С момента развала Immortal Аббат успел наклепать альбом, погонять в туры. А где были два эти добрых молодца? По мне уж лучше вечно бухой Аббат с альбомами, фаном и концертами, чем Демоназ с гулькиным хреном.

HELLECTOR
22 дек 2016, 01:13		>>>А кто у них будет крабом ходить?

Краба возьмут, Петрович. А то вон некоторым даже Козла можно.

alexander.abramov
22 дек 2016, 04:14		ой да ладно.
Давно ли в блек команду было сложно найти нормального вокалиста...?
В горгороде сколько менялось вокалистов..)
Мне кажется, что immortal на новом альбоме будут еще злее чем обычно.

MichRaven
22 дек 2016, 07:15		ой да ладно.
Давно ли в блек команду было сложно найти нормального вокалиста...?

Судя по металл архивам, вокалистом будет Демоназ. Меня больше интересует, кто будет гитаристом, учитывая его (Демоназа) проблемы с руками.

Alexecutor
22 дек 2016, 08:37		2 Petrovich Sexy
Трухильо пускай берут на эту должность

Mistis
22 дек 2016, 09:12		Отличная новость!!! Давно жду от них нового альбома. Так и думал что ждут пока Петрофан освободится, может и он какую партию исполнит на новом альбоме.

artmageddon
22 дек 2016, 09:43		голограмма Аббата будет крабить по сцене

Thunderhead
22 дек 2016, 09:45		Джин Симмонс приедет специальным гостем: он и "покрабить" может, и язык высовывать и плевать огнем. И лицо штукатурить ему не впервой.

Flashback
22 дек 2016, 09:51		Джин Симмонс потребует права на бренд Immortal и издаст комиксы.

HELLECTOR
22 дек 2016, 13:06		В тему
https://www.youtube.com/watch?v=OtB7_GpPwCQ

Petrovich Sexy
22 дек 2016, 14:24		А эта прелесть есть в топе? Хочу проголосовать!


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