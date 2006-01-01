IMMORTAL начнут запись в январе

IMMORTAL отправятся в студию для записи нового альбома в январе, а выход материала планируется на 2017 год.
«Готовые песни пролежали какое-то время, но мы хотели записать их в нужный момент и в подходящем месте. Мы вновь будем работать в студии Abyss с Peter'ом Tägtgren'ом. И специально отправляемся в студию зимой для подходящей атмосферы. Мы надеемся, что сможем представить то, что у нас получилось, в течение следующего года.
В альбом войдут такие треки как 'Northern Chaos Gods', 'Into Battle Ride', 'Gates To Blashyrkh', 'Blacker Of Worlds', 'Where Mountains Rise', 'Grim And Dark', 'Called To Ice' и 'Ravendark'».
Thunderhead
Gnorrid
sergey25
MichRaven
Claus
Gnorrid
HELLECTOR
Посмотрим что у этих.
ivan.andreev
and3223r
Petrovich Sexy
Alex6669930
Kliops144
Hirnfuhler
HELLECTOR
Краба возьмут, Петрович. А то вон некоторым даже Козла можно.
alexander.abramov
Давно ли в блек команду было сложно найти нормального вокалиста...?
В горгороде сколько менялось вокалистов..)
Мне кажется, что immortal на новом альбоме будут еще злее чем обычно.
MichRaven
Давно ли в блек команду было сложно найти нормального вокалиста...?
Судя по металл архивам, вокалистом будет Демоназ. Меня больше интересует, кто будет гитаристом, учитывая его (Демоназа) проблемы с руками.
Alexecutor
Трухильо пускай берут на эту должность
Mistis
artmageddon
Thunderhead
Flashback
HELLECTOR
https://www.youtube.com/watch?v=OtB7_GpPwCQ
Petrovich Sexy
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