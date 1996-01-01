21 дек 2016



Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой 24 февраля на UMC состоится релиз десятидискового винилового сборника STATUS QUO, "The Vinyl Collection 1981-1996", включающего специально ремастированные с оригинальных лет альбомы указанного периода. К каждому винилу будет прилагаться специальный код, благодаря которому материал альбома (включая редкие 12" миксы) можно будет получить в цифровом виде.







+2 -3



просмотров: 395

