Виниловый сборник STATUS QUO выйдет зимой

24 февраля на UMC состоится релиз десятидискового винилового сборника STATUS QUO, "The Vinyl Collection 1981-1996", включающего специально ремастированные с оригинальных лет альбомы указанного периода. К каждому винилу будет прилагаться специальный код, благодаря которому материал альбома (включая редкие 12" миксы) можно будет получить в цифровом виде.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).