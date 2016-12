сегодня



Новое видео OVERKILL OVERKILL опубликовали видео с текстом на композицию "Mean, Green, Killing Machine" из нового альбома "The Grinding Wheel", выход которого намечен на 19 февраля на Nuclear Blast.



Комментирует вокалист Bobby "Blitz" Ellsworth: «Продолжаем! "Mean, Green, Killing Machine", открывающий трек, — совершенно новый от нас специально для вас! Потрясите башкой!»



"The Grinding Wheel" был спродюсирован участниками OVERKILL, сведением занимался Andy Sneap (MEGADETH, EXODUS, ACCEPT). Обложку создал Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH).



Трек-лист:



01. Mean, Green, Killing Machine

02. Goddamn Trouble

03. Our Finest Hour

04. Shine On

05. The Long Road

06. Let's All Go To Hades

07. Come Heavy

08. Red White And Blue

09. The Wheel

10. The Grinding Wheel































+8 -2



( 2 ) просмотров: 1043