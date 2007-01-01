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*Overkill*



22 дек 2016 : 		 Новое видео OVERKILL

15 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

8 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

1 дек 2016 : 		 Трейлер нового альбома OVERKILL

22 ноя 2016 : 		 Гитарист GRIP INC. о выступлении с OVERKILL

16 ноя 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

10 ноя 2016 : 		 WALDEMAR SORYCHTA дебютировал в OVERKILL

19 окт 2016 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

20 сен 2016 : 		 Фрагмент новой песни OVERKILL

13 авг 2016 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет осенью

19 июл 2016 : 		 Видео с выступления OVERKILL

3 июл 2016 : 		 Фронтмен OVERKILL считает, что Интернет скоро убьёт металл-сцену

4 июн 2016 : 		 Вокалист OVERKILL: "Мы - простые работяги!"

24 май 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста OVERKILL

20 апр 2016 : 		 OVERKILL начнут запись ударных в мае

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления OVERKILL

16 апр 2016 : 		 OVERKILL запишут сегодняшний концерт для DVD

22 мар 2016 : 		 У OVERKILL уже есть одиннадцать песен

18 ноя 2015 : 		 Вокалист OVERKILL о песне, изменившей его жизнь

6 ноя 2015 : 		 OVERKILL исполнят целиком 'Horrorscope' и 'Feel The Fire'

11 окт 2015 : 		 Вокалист OVERKILL знает, что ждут от группы слушатели

25 сен 2015 : 		 OVERKILL начали работу над новым материалом

14 июл 2015 : 		 Бокс-сет OVERKILL выйдет в сентябре

28 май 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления OVERKILL

3 апр 2015 : 		 Вокалист OVERKILL опроверг слухи о том, что был при смерти после инсульта

28 мар 2015 : 		 OVERKILL на NUCLEAR BLAST

13 мар 2015 : 		 Видео с выступления OVERKILL

30 янв 2015 : 		 Концертное видео OVERKILL

2 дек 2014 : 		 В автобусе с OVERKILL

25 сен 2014 : 		 Видео с выступления OVERKILL

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления OVERKILL

21 июл 2014 : 		 Новое видео OVERKILL

19 июл 2014 : 		 Студийное видео OVERKILL

2 июл 2014 : 		 Новое видео OVERKILL

25 июн 2014 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

3 июн 2014 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет в июле

27 май 2014 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет в бокс-сете

4 апр 2014 : 		 Видео с выступления OVERKILL

22 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

16 мар 2014 : 		 Название нового альбома OVERKILL

11 фев 2014 : 		 Название трех песен OVERKILL

21 янв 2014 : 		 Вокал для нового альбома OVERKILL будет записан в феврале

15 янв 2014 : 		 Выход нового альбома OVERKILL отложен

14 ноя 2013 : 		 Вокал для нового альбома OVERKILL готов на 80%

31 авг 2013 : 		 OVERKILL начнут запись в понедельник

23 июл 2013 : 		 Новый альбом OVERKILL выйдет в марте

19 мар 2013 : 		 'Live From Oz' OVERKILL выйдет на виниле

16 мар 2013 : 		 OVERKILL выпустят туровое издание 'The Electric Age'

17 фев 2013 : 		 OVERKILL объясняют отмену концерта

14 фев 2013 : 		 Вокалист OVERKILL: "Название нашей группы оправдывает себя"

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления OVERKILL

5 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления OVERKILL

5 май 2012 : 		 Видео с выступления OVERKILL

5 апр 2012 : 		 Новое видео OVERKILL

22 мар 2012 : 		 Видео с текстом от OVERKILL

24 фев 2012 : 		 Новая песня OVERKILL

10 фев 2012 : 		 Видео OVERKILL с круиза '70000 Tons Of Metal'

23 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома OVERKILL

21 июл 2011 : 		 OVERKILL не поедут в тур с ANTHRAX, TESTAMENT

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления OVERKILL

22 мар 2011 : 		 Видео с выступления OVERKILL

12 мар 2011 : 		 Видео с выступления OVERKILL

20 ноя 2010 : 		 Видео с концерта OVERKILL

7 авг 2010 : 		 Переиздания от OVERKILL

26 июл 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления OVERKILL

12 фев 2010 : 		 Новое видео OVERKILL

18 янв 2010 : 		 Новые песни OVERKILL

3 ноя 2009 : 		 OVERKILL подписали контракт с Nuclear Blast Records

18 май 2009 : 		 Классические альбомы OVERKILL вышли на виниле

1 апр 2009 : 		 OVERKILL наняли Peter'a Tägtgren'a для сведения нового альбома

28 ноя 2007 : 		 OVERKILL выпустят новый DVD в феврале

8 окт 2007 : 		 Детали бонус-DVD к новому альбому OVERKILL

17 сен 2007 : 		 OVERKILL: DVD "Live: Wrecking Everything" будет переиздан

6 сен 2007 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома OVERKILL

13 авг 2007 : 		 В первой версии нового альбома OVERKILL будет DVD

21 май 2007 : 		 Объявлены названия новых песен OVERKILL

25 июл 2006 : 		 Новый альбом OVERKILL почти готов

18 сен 2002 : 		 Найден продюссер у OVERKILL

16 июл 2002 : 		 Overkill – У Bobby “Blitz” Ellsworth-a проблемы со здоровьем.

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Новое видео OVERKILL

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OVERKILL опубликовали видео с текстом на композицию "Mean, Green, Killing Machine" из нового альбома "The Grinding Wheel", выход которого намечен на 19 февраля на Nuclear Blast.

Комментирует вокалист Bobby "Blitz" Ellsworth: «Продолжаем! "Mean, Green, Killing Machine", открывающий трек, — совершенно новый от нас специально для вас! Потрясите башкой!»

"The Grinding Wheel" был спродюсирован участниками OVERKILL, сведением занимался Andy Sneap (MEGADETH, EXODUS, ACCEPT). Обложку создал Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH).

Трек-лист:

01. Mean, Green, Killing Machine
02. Goddamn Trouble
03. Our Finest Hour
04. Shine On
05. The Long Road
06. Let's All Go To Hades
07. Come Heavy
08. Red White And Blue
09. The Wheel
10. The Grinding Wheel

OVERKILL: Lyric Video For New Song 'Mean, Green, Killing Machine'



overkillmeangreen









overkillgrindingwheelcd




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Flashback
22 дек 2016, 14:48		Нормально.

Exterminator
22 дек 2016, 18:42		Ничего так, но не фонтан. Неясно зачем такая длина этой песне.


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