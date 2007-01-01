Новое видео OVERKILL

OVERKILL опубликовали видео с текстом на композицию "Mean, Green, Killing Machine" из нового альбома "The Grinding Wheel", выход которого намечен на 19 февраля на Nuclear Blast.
Комментирует вокалист Bobby "Blitz" Ellsworth: «Продолжаем! "Mean, Green, Killing Machine", открывающий трек, — совершенно новый от нас специально для вас! Потрясите башкой!»
"The Grinding Wheel" был спродюсирован участниками OVERKILL, сведением занимался Andy Sneap (MEGADETH, EXODUS, ACCEPT). Обложку создал Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH).
Трек-лист:
01. Mean, Green, Killing Machine
02. Goddamn Trouble
03. Our Finest Hour
04. Shine On
05. The Long Road
06. Let's All Go To Hades
07. Come Heavy
08. Red White And Blue
09. The Wheel
10. The Grinding Wheel
Flashback
Exterminator
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