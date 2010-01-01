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*Mutiny Within*



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MUTINY WITHIN выпустят новый альбом в феврале

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MUTINY WITHIN сообщили, что выпустят свой третий полноформатный альбом, получивший название "Origins", 10 февраля 2017 года. Первый сингл под названием “Archetype Of Destruction”, вошедший в новую работу, можно послушать ниже.

Трек-лист:

“Origins”
“Archetype Of Destruction”
“Justify”
“Silent Weapons” (feat. Per Nilsson)
“Reasons” (feat. Andy James)
“Internal Dissension”
“Circles”
“Serenity” (feat. Justin Hill)
“Stay Forever”
“Secrets”

MUTINY WITHIN Announce Third Album Origins; вЂњArchetype Of DestructionвЂќ Single Streaming





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