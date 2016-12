сегодня



MUTINY WITHIN выпустят новый альбом в феврале MUTINY WITHIN сообщили, что выпустят свой третий полноформатный альбом, получивший название "Origins", 10 февраля 2017 года. Первый сингл под названием “Archetype Of Destruction”, вошедший в новую работу, можно послушать ниже.



Трек-лист:



“Origins”

“Archetype Of Destruction”

“Justify”

“Silent Weapons” (feat. Per Nilsson)

“Reasons” (feat. Andy James)

“Internal Dissension”

“Circles”

“Serenity” (feat. Justin Hill)

“Stay Forever”

“Secrets”













