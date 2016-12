сегодня



STRIKER, NECRONOMICON, ENDEMISE, FRACTAL CYPHER, VAN HALST в новом сборнике Asher Media Relations представили новый сборник "Happy Metal Annihilation Vol.6", в который вошли треки от тех артистов, с которыми работали на протяжении 2016 года, — всего в сборник попало более сорока треков, а скачать его можно по этому адресу.



В компиляцию вошли песни от A Devil’s Din, Adolyne, Anion, Black Absinthe, Buffalo Theory MTL, Celestial Ruin, The Chronicles Of Israfel, Dark Messiah, Dead Ranch, Demise Of The Crown, Double Experience, Endemise, Fractal Cypher, Godstopper, The Great Sabatini, Hard Charger, Heart Avail, Helleborus, Hopeless Youth, Howling Giant, Illyrian, Jupiter Hollow, Keychain, Kratornas, Krepitus, Like Animals, Lucid AfterLife, Malacoda, Medevil, The Mountain Man, Necronomicon, Ominous Eclipse, Omnisight, The Press Gang, Projekt F, Protokult, Protosequence, Rapheuemts Well, Red Cain, Sanktuary, Sludgehammer, Striker, Tactus, Tales Of The Tomb, Terrifier, Uforia, Van Halst, Vinyl Hero и Vow Of Thorns.









