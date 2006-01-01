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Дочь лидера MEGADETH : «Мне посчастливилось расти с таким отцом» В новом интервью кантри-исполнительница Electra Mustaine, дочь фронтмена MEGADETH Dave'a Mustaine'a, обсудила влияние отца на её музыку и рассказала о советах, которые он ей дал.



«Мне посчастливилось расти с таким отцом и домочадцами, — Electra. — Он много чего сделал, у него много платиновых записей и наград, и т. д., и т. п. Он дал мне бесценный совет относительно того, как работает этот бизнес, как во всём этом ориентироваться, чему уделять внимание. Сочинение песен — это весело, потому что когда я впервые оказалась в Нэшвилле, мою первую песню я сочинила за час, и до сих пор он говорит: "Не могу поверить, что кантри-музыканты сочиняют песни так быстро, у меня это занимает примерно месяц", и всё такое. Так что отличий довольно много, но я выросла с отличным советником».













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