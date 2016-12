сегодня



Новое видео RE-ARMED Финские металлисты RE-ARMED опубликовали официальное видео на трек "Lullaby Of Obedience", вошедший в новый альбом "The Era Of Precarity". Клип был создан при помощи камеры GoPro и нарезки из фрагментов тура по новому альбому.











