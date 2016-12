все новости группы







Cosmosquad







22 дек 2016 : Новый альбом COSMOSQUAD выйдет зимой



сегодня



Новый альбом COSMOSQUAD выйдет зимой COSMOSQUAD выпустят новую работу, получившую название "The Morbid Tango", 14 января на Marmaduke Records:



“Morbid Tango”

“Cyclops”

“The Ballad Of Rick James”

“Anatomy Of A Beatdown”

“Recollection Epilogue”

“Always Remember The Love”

“The Crosses”

“Still Life”

“Sangfroid”

“Beyond Death's Door”

“Beyond Death's Door Reprise”











+1 -2



( 1 ) просмотров: 167