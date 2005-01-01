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Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания Норвежская группа MAYHEM опубликовала для прослушивания целиком свой концертный альбом "De Mysteriis Dom Sathanas Alive", запись которого была сделана в рамках Black Christmass Festival.







De Mysteriis Dom Sathanas Alive by The True Mayhem













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