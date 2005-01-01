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*Mayhem*



22 дек 2016 : 		 Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

7 дек 2016 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой

22 ноя 2016 : 		 Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA

1 июл 2016 : 		 MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома

29 мар 2016 : 		 MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками

19 мар 2016 : 		 MAYHEM выступят с классическим вокалистом

5 янв 2016 : 		 MAYHEM планируют возврат к корням

13 окт 2015 : 		 Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре

22 май 2014 : 		 Видео с выступления MAYHEM

30 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

9 апр 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

20 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM

7 мар 2014 : 		 MAYHEM отметят юбилей в Осло

19 фев 2014 : 		 Новая песня MAYHEM

14 ноя 2013 : 		 MAYHEM сводят новый альбом

2 июл 2013 : 		 Видео полного концерта MAYHEM

7 фев 2013 : 		 MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell

29 сен 2012 : 		 MAYHEM в студии

16 авг 2012 : 		 MAYHEM работают над новым материалом

1 апр 2012 : 		 Легенда блэк-металла может стать эмблемой норвежской авиакомпании

3 ноя 2011 : 		 Из басиста MAYHEM изгоняют беса: Видео

12 авг 2011 : 		 Евангелист подтвердил, что будет противостоять демонам басиста MAYHEM

12 авг 2011 : 		 Подробности о сотрудничестве фронтмена MAYHEM и гитариста Dennis'a Deen'a

9 авг 2011 : 		 Из басиста MAYHEM изгонят беса в эфире национального телевидения

2 авг 2011 : 		 Вокалист MAYHEM в новом проекте

30 июн 2011 : 		 MAYHEM использовали человеческие останки на фестивале HELLFEST

20 июн 2011 : 		 Видео с выступления MAYHEM

14 фев 2011 : 		 MAYHEM поменяли гитариста

23 дек 2010 : 		 Видео с выступления MAYHEM

14 июл 2010 : 		 Концерт MAYHEM выйдет на виниле

19 ноя 2009 : 		 Фронтмен MAYHEM об аресте в Голландии

16 ноя 2009 : 		 MAYHEM арестованы в Голландии за разгром номера

8 июл 2009 : 		 Ударник MAYHEM на дебютном диске DEATH OF DESIRE

18 мар 2009 : 		 MAYHEM объявили имя нового турового гитариста

13 авг 2008 : 		 Из MAYHEM ушел гитарист

3 фев 2008 : 		 MAYHEM получили награду за лучший альбом

22 июн 2007 : 		 Два вокалиста MAYHEM работают вместе

4 мар 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового диска MAYHEM

29 янв 2007 : 		 Новая композиция от MAYHEM

20 дек 2006 : 		 MAYHEM завершили запись нового альбома

16 май 2006 : 		 MAYHEM продлили контакт с SEASON OF MIST

24 авг 2005 : 		 MAYHEM озаглавили новый альбом

15 июл 2005 : 		 MAYHEM выпустят коллекцию каверов и переизданий

11 янв 2005 : 		 MAYHEM номинированы на Grammy

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Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания

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Норвежская группа MAYHEM опубликовала для прослушивания целиком свой концертный альбом "De Mysteriis Dom Sathanas Alive", запись которого была сделана в рамках Black Christmass Festival.

MAYHEM - De Mysteriis Dom Sathanas Alive Out Now; Full Stream Available









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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Eugenius_Twinxterus
22 дек 2016, 12:08		Довольно неплохо

Mistis
22 дек 2016, 16:48		афигенный альбом!! звук просто шикарен и темы звучат очень атмосферно, одназначно альбом года!


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