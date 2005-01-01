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все новости группы
Mayhem
22 дек 2016
:
Новый концертный релиз MAYHEM доступен для прослушивания
7 дек 2016
:
Концертный релиз MAYHEM выйдет зимой
22 ноя 2016
:
Гитарист MAYHEM о клипе METALLICA
1 июл 2016
:
MAYHEM "медленно" готовят материал для нового альбома
29 мар 2016
:
MAYHEM выступили с тремя бывшими участниками
19 мар 2016
:
MAYHEM выступят с классическим вокалистом
5 янв 2016
:
MAYHEM планируют возврат к корням
13 окт 2015
:
Концертный релиз MAYHEM выйдет в ноябре
22 май 2014
:
Видео с выступления MAYHEM
30 апр 2014
:
Новая песня MAYHEM
9 апр 2014
:
Новая песня MAYHEM
20 мар 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома MAYHEM
7 мар 2014
:
MAYHEM отметят юбилей в Осло
19 фев 2014
:
Новая песня MAYHEM
14 ноя 2013
:
MAYHEM сводят новый альбом
2 июл 2013
:
Видео полного концерта MAYHEM
7 фев 2013
:
MAYHEM: интервью во время морского круиза Barge to Hell
29 сен 2012
:
MAYHEM в студии
16 авг 2012
:
MAYHEM работают над новым материалом
1 апр 2012
:
Легенда блэк-металла может стать эмблемой норвежской авиакомпании
3 ноя 2011
:
Из басиста MAYHEM изгоняют беса: Видео
12 авг 2011
:
Евангелист подтвердил, что будет противостоять демонам басиста MAYHEM
12 авг 2011
:
Подробности о сотрудничестве фронтмена MAYHEM и гитариста Dennis'a Deen'a
9 авг 2011
:
Из басиста MAYHEM изгонят беса в эфире национального телевидения
2 авг 2011
:
Вокалист MAYHEM в новом проекте
30 июн 2011
:
MAYHEM использовали человеческие останки на фестивале HELLFEST
20 июн 2011
:
Видео с выступления MAYHEM
14 фев 2011
:
MAYHEM поменяли гитариста
23 дек 2010
:
Видео с выступления MAYHEM
14 июл 2010
:
Концерт MAYHEM выйдет на виниле
19 ноя 2009
:
Фронтмен MAYHEM об аресте в Голландии
16 ноя 2009
:
MAYHEM арестованы в Голландии за разгром номера
8 июл 2009
:
Ударник MAYHEM на дебютном диске DEATH OF DESIRE
18 мар 2009
:
MAYHEM объявили имя нового турового гитариста
13 авг 2008
:
Из MAYHEM ушел гитарист
3 фев 2008
:
MAYHEM получили награду за лучший альбом
22 июн 2007
:
Два вокалиста MAYHEM работают вместе
4 мар 2007
:
Объявлена дата выхода нового диска MAYHEM
29 янв 2007
:
Новая композиция от MAYHEM
20 дек 2006
:
MAYHEM завершили запись нового альбома
16 май 2006
:
MAYHEM продлили контакт с SEASON OF MIST
24 авг 2005
:
MAYHEM озаглавили новый альбом
15 июл 2005
:
MAYHEM выпустят коллекцию каверов и переизданий
11 янв 2005
:
MAYHEM номинированы на Grammy
сегодня
Новый концертный релиз
MAYHEM
доступен для прослушивания
Норвежская группа MAYHEM опубликовала для прослушивания целиком свой концертный альбом "De Mysteriis Dom Sathanas Alive", запись которого была сделана в рамках Black Christmass Festival.
De Mysteriis Dom Sathanas Alive by The True Mayhem
+2
-2
(
2
)
Eugenius_Twinxterus
22 дек 2016, 12:08
Довольно неплохо
Mistis
22 дек 2016, 16:48
афигенный альбом!! звук просто шикарен и темы звучат очень атмосферно, одназначно альбом года!
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).