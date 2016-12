сегодня



Трек WITHERSCAPE доступен для прослушивания Проект WITHERSCAPE, в состав которого входят Dan Swanö (NIGHTINGALE, ex-EDGE OF SANITY, BLOODBATH) и Ragnar Widerberg, опубликовал трек “Marionette” из альбома "The Northern Sanctuary".



Swanö также подвёл итоги и рассказал о планах на следующий год: «Главными музыкальными событиями для меня в 2016 году стали... Завершение работы и выпуск второго альбома WITHERSCAPE — "The Northern Sanctuary". Пока это самый лучший металл-опыт в моей жизни! А также меня образовало, что альбом засветился на первых местах в некоторых списках года, что доказывает, что этот тяжёлый труд более чем стоил того!



Кроме того, я занимался сведением большого количества офигенного материала в студии, и я бы с удовольствием упомянул всех артистов, но если быть кратким, я могу порекомендовать вам оценить потрясающую пауэр-поп-команду The Sigourney Weavers и послушать мою работу по сведению чего-то более традиционного, для разнообразия! На концертном фронте знаковым событием стало выступление Nightingale на фестивале Rock Hard!



В 2017-м тоже будет много крутого материала: сведение работ Rage, Misery Index, God Dethroned, The Project Hate, Entrails и многих других. Возможно, я не смогу выпустить новые альбомы своих собственных проектов. Но это не означает, что я не буду работать над своей музыкой. Если всё пойдёт согласно плану, я займусь работой над альбомом Second Sky... И, возможно, немного поработаю над материалом для Witherscape».















