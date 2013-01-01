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*Witherscape*



22 дек 2016 : 		 Трек WITHERSCAPE доступен для прослушивания

25 июн 2016 : 		 Видео с текстом от WITHERSCAPE

3 июн 2016 : 		 Новая песня WITHERSCAPE

13 май 2016 : 		 WITHERSCAPE выпустят второй альбом в июле

9 дек 2014 : 		 Новая песня WITHERSCAPE

1 ноя 2014 : 		 Новый ЕР WITHERSCAPE выйдет в декабре

8 авг 2013 : 		 Новая песня WITHERSCAPE

3 июл 2013 : 		 Видео с текстом от WITHERSCAPE

6 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WITHERSCAPE

28 май 2013 : 		 Новая песня WITHERSCAPE

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Трек WITHERSCAPE доступен для прослушивания

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Проект WITHERSCAPE, в состав которого входят Dan Swanö (NIGHTINGALE, ex-EDGE OF SANITY, BLOODBATH) и Ragnar Widerberg, опубликовал трек “Marionette” из альбома "The Northern Sanctuary".

Swanö также подвёл итоги и рассказал о планах на следующий год: «Главными музыкальными событиями для меня в 2016 году стали... Завершение работы и выпуск второго альбома WITHERSCAPE — "The Northern Sanctuary". Пока это самый лучший металл-опыт в моей жизни! А также меня образовало, что альбом засветился на первых местах в некоторых списках года, что доказывает, что этот тяжёлый труд более чем стоил того!

Кроме того, я занимался сведением большого количества офигенного материала в студии, и я бы с удовольствием упомянул всех артистов, но если быть кратким, я могу порекомендовать вам оценить потрясающую пауэр-поп-команду The Sigourney Weavers и послушать мою работу по сведению чего-то более традиционного, для разнообразия! На концертном фронте знаковым событием стало выступление Nightingale на фестивале Rock Hard!

В 2017-м тоже будет много крутого материала: сведение работ Rage, Misery Index, God Dethroned, The Project Hate, Entrails и многих других. Возможно, я не смогу выпустить новые альбомы своих собственных проектов. Но это не означает, что я не буду работать над своей музыкой. Если всё пойдёт согласно плану, я займусь работой над альбомом Second Sky... И, возможно, немного поработаю над материалом для Witherscape».

WITHERSCAPE Streaming вЂњMarionetteвЂќ Track From The Northern Sanctuary Album; DAN SWANГ– Issues 2016 Wrap-Up Message






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