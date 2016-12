сегодня



SCORPIONS , METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History' SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill будут включены в 'Hall Of Heavy Metal History' на церемонии, которая пройдет 18 января в Anaheim Expo Center, Anaheim, California. Ведущим церемонии будет Eddie Trunk.



Среди тех, кто будет выступать на церемонии, заявлены: DIO DISCIPLES в составе Craig Goldy, Simon Wright, Scott Warren, Bjorn Englen, Tim "Ripper" Owens и Joe Retta. Ross "The Boss" Friedman со своей сольной группой, в которую входят Rhino (formerly of MANOWAR), Marc Lopes и Mike LePond (SYMPHONY X), BUDDERSIDE, DIAMOND LANE и несколько артистов, имена которых не раскрываются.















+2 -1



( 1 ) просмотров: 441