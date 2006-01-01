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Dave Mustaine: « MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды» В новом интервью для FoxNewsMagazine.com фронтмен MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос о том, в чём разница между хорошей группой и отличной группой: «Существует множество людей, которые играют музыку, но у них нет дара. Можно встретить группы, которые состоят из большого количества разных индивидуумов, иногда в них есть несколько человек, которые играют музыку, но они не музыканты. Или бывает так, что есть несколько музыкантов и... Несколько человек, которые исполняют музыку, и один музыкант. Или если продолжать, у нас есть куча музыкантов, а потом раз — и вы получаете звезду. Или, как в нашей ситуации, у нас есть несколько звёзд и ещё кое-кто... Я, живая легенда, — и я говорю об этом не потому, что я в это верю, а потому что есть подобный статус и всё такое — когда в группе есть куча звёзд и суперзвезда, это всё меняет дело. Мало того, что люди слушают по-другому, это также даёт вам много других возможностей, чтобы достучаться до людей и помочь им изменить свою жизнь».



Последние комментарии Mustaine перекликаются с теми словами, которые он сказал в интервью бразильскому порталу R7 в октябре 2013 года: «Мы [MEGADETH] имеем легендарный статус, который некоторые никогда не смогут достичь. А MEGADETH достигли. У меня тоже легендарный статус, который... Иногда группа получает такой статус, а у частники — нет. И это меня поражает. Плюс, как самому продаваемому автору New York Times, когда я плохо знал английский в средней школе, мне это всё смешно».









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