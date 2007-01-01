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Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла LINKIN PARK Chester Bennington в интервью радиошоу "Karlson & McKenzie" ответил на вопрос о том, видит ли он коллектив среди тех групп, что находятся в Зале славы рок-н-ролла:



«На 100%. Не вижу варианта, почему это может не произойти. Самый успешный дебютный альбом XXI века. И как нас не взять-то?»



Однако на вопрос о том, будет ли команда включена с первой попытки, Chester сказал: «О-о-о... Да без понятия».



В 2017 году в зал славы будут включены Тупак Шакур, а также звёзды меньшего калибра — JOURNEY, YES, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA (ELO), PEARL JAM, Joan Baez.



«В этом списке нет тех, с кем бы я не согласился, честно. Тупак, конечно, меня удивил, но, тем не менее, я вижу культурную и музыкальную связь в том, что он делал».



Первый раз музыкант или группа может оказаться в числе номинантов, если их первый сингл или альбом был выпущен двадцать пять лет назад.



Дебютный альбом LINKIN PARK "Hybrid Theory", выпущенный в 2000 году, в августе 2012-го преодолел отметку в десять миллионов проданных копий.















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