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*Linkin Park*



23 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла

2 дек 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Не нужно называть KINGS OF CHAOS супергруппой»

30 ноя 2016 : 		 Специальный проект LINKIN PARK

2 сен 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK очень гордится новыми песнями

9 авг 2016 : 		 LINKIN PARK: «Мы пошли непростым путём»

25 июл 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK вступился за товарища

21 июл 2016 : 		 Фронтмен LINKIN PARK утверждает, что его группа «не дала умереть металлу»

29 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом

17 июн 2016 : 		 Вокалист LINKIN PARK исполняет ALICE IN CHAINS, GUNS N' ROSES, BLACK SABBATH

26 май 2016 : 		 Видео из студии от LINKIN PARK

26 апр 2016 : 		 В новый альбом LINKIN PARK будут "вложены сердце и душа" музыкантов

22 апр 2016 : 		 Животные исполняют хит LINKIN PARK

7 апр 2016 : 		 LINKIN PARK рассказали о своих новых песнях

5 мар 2016 : 		 LINKIN PARK предлагают бесплатно скачать дебютный альбом

29 янв 2016 : 		 LINKIN PARK экспериментируют на новом альбоме

18 янв 2016 : 		 MIKE SHINODA о новом альбом LINKIN PARK

8 янв 2016 : 		 LINKIN PARK в студии

11 сен 2015 : 		 MIKE SHINODA: «Мы никогда не отождествляли LINKIN PARK с ню-металлом»

27 июл 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

26 июн 2015 : 		 Новое видео Steve Aoki feat. LINKIN PARK

23 июн 2015 : 		 Новое видео проекта вокалиста LINKIN PARK

24 май 2015 : 		 Выступления LINKIN PARK, VOLBEAT не состоялись из-за плохой погоды

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

30 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK идёт на поправку

20 янв 2015 : 		 Вокалист LINKIN PARK повредил ногу

4 дек 2014 : 		 MIKE SHINODA вспоминает, как участники LINKIN PARK помогли CHESTER'у BENNINGTON'у преодолеть наркозависимость

4 сен 2014 : 		 Песня LINKIN PARK в 20 стилях за 10 секунд

12 авг 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK не переживает, что новый альбом не попал на первое место в Billboard

1 авг 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 июн 2014 : 		 LINKIN PARK в 'Jimmy Kimmel Live!'

12 июн 2014 : 		 Новое видео LINKIN PARK

8 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления LINKIN PARK

4 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

2 июн 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

31 май 2014 : 		 Новая песня LINKIN PARK

6 май 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

30 апр 2014 : 		 LINKIN PARK о гостях на новом альбоме

28 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LINKIN PARK

14 апр 2014 : 		 LINKIN PARK хотят отойти от мягкости в звучании

10 апр 2014 : 		 Обложка нового альбома LINKIN PARK

14 мар 2014 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

10 фев 2014 : 		 Вокалист LINKIN PARK о новом альбоме

25 сен 2012 : 		 LINKIN PARK стали первой рок-группой, набравшей миллиард просмотров на YouTube

31 авг 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

5 июн 2012 : 		 Видео с текстом от LINKIN PARK

27 май 2012 : 		 Профессиональное видео полного концерта LINKIN PARK

25 май 2012 : 		 Новое видео LINKIN PARK

21 май 2012 : 		 LINKIN PARK на Billboard Music Awards 2012

15 май 2012 : 		 Первое превью нового альбома LINKIN PARK

16 апр 2012 : 		 Новый альбом LINKIN PARK выйдет в июне: новый трек доступен для прослушивания

29 мар 2012 : 		 Новый сингл LINKIN PARK выйдет в апреле

23 мар 2012 : 		 LINKIN PARK на новом альбоме решили уйти от электроники

13 сен 2011 : 		 Mike Shinoda из LINKIN PARK написал саундтрек к фильму

4 сен 2011 : 		 LINKIN PARK собрали более 350 000$ в поддержку Японии

3 июн 2011 : 		 Новое видео LINKIN PARK

24 май 2011 : 		 LINKIN PARK выступят в Москве бесплатно

20 апр 2011 : 		 Новый сингл LINKIN PARK в саундтреке "Трансформеры-3"

13 янв 2011 : 		 LINKIN PARK хотели "дать США больше времени на знакомство с новым альбомом"

3 ноя 2010 : 		 Фронтмен LINKIN PARK о своей роли в фильме "Пила 3D"

9 окт 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

6 окт 2010 : 		 Вокалист LINKIN PARK: «Сейчас люди получают музыку из других источников»

22 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK возглавил американские чарты

13 сен 2010 : 		 Новый альбом LINKIN PARK доступен для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Семплы со "String Tribute" LINKIN PARK

3 сен 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

28 авг 2010 : 		 Новое видео LINKIN PARK

3 авг 2010 : 		 Новая песня LINKIN PARK

26 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LINKIN PARK

9 июл 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома LINKIN PARK

16 мар 2010 : 		 LINKIN PARK открывают архивы

24 янв 2010 : 		 LINKIN PARK готовят новое

11 янв 2010 : 		 LINKIN PARK выпустят новую песню через iPhone

24 сен 2009 : 		 MIKE SHINODA о новом альбоме LINKIN PARK

6 авг 2009 : 		 Вокалист LINKIN PARK откроет художественную выставку

13 июн 2009 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

25 май 2009 : 		 LINKIN PARK активно работают над новым альбомом

19 май 2009 : 		 Новая песня LINKIN PARK

12 май 2009 : 		 LINKIN PARK появятся на iPhone

28 апр 2009 : 		 LINKIN PARK работают над музыкой к фильму «Трансформеры 2»

14 май 2008 : 		 Видеоклип LINKIN PARK и рэпера BUSTA RHYMES в сети

27 фев 2008 : 		 Вынесен приговор женщине, преследовавшей вокалиста LINKIN PARK

7 фев 2008 : 		 LINKIN PARK работают над видео к песне "Given Up"

4 ноя 2007 : 		 LINKIN PARK стали лучшей группой по мнению MTV

18 окт 2007 : 		 Вокалист LINKIN PARK сломал руку во время концерта

16 окт 2007 : 		 Новое видео от LINKIN PARK

7 июн 2007 : 		 Опубликовано видео с выступления LINKIN PARK на фестивале Rock Am Ring

6 июн 2007 : 		 LINKIN PARK: Работа над этим альбомом была особенной

28 май 2007 : 		 Jane Air разогреют LINKIN PARK

2 май 2007 : 		 LINKIN PARK просят в Москве гостеприимства, адекватных охранников и опытных врачей

11 апр 2007 : 		 LINKIN PARK штурмуют чарты

19 мар 2007 : 		 Фрагмент нового сингла LINKIN PARK доступен в сети

19 фев 2007 : 		 LINKIN PARK приступили к микшированию нового альбома

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Вокалист LINKIN PARK уверен, что группа попадёт в Зал славы рок-н-ролла

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LINKIN PARK Chester Bennington в интервью радиошоу "Karlson & McKenzie" ответил на вопрос о том, видит ли он коллектив среди тех групп, что находятся в Зале славы рок-н-ролла:

«На 100%. Не вижу варианта, почему это может не произойти. Самый успешный дебютный альбом XXI века. И как нас не взять-то?»

Однако на вопрос о том, будет ли команда включена с первой попытки, Chester сказал: «О-о-о... Да без понятия».

В 2017 году в зал славы будут включены Тупак Шакур, а также звёзды меньшего калибра — JOURNEY, YES, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA (ELO), PEARL JAM, Joan Baez.

«В этом списке нет тех, с кем бы я не согласился, честно. Тупак, конечно, меня удивил, но, тем не менее, я вижу культурную и музыкальную связь в том, что он делал».

Первый раз музыкант или группа может оказаться в числе номинантов, если их первый сингл или альбом был выпущен двадцать пять лет назад.

Дебютный альбом LINKIN PARK "Hybrid Theory", выпущенный в 2000 году, в августе 2012-го преодолел отметку в десять миллионов проданных копий.

CHESTER BENNINGTON Says 'There Is No Way' LINKIN PARK Won't Be Inducted Into ROCK AND ROLL HALL OF FAME






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

YNWA
23 дек 2016, 10:19		Лет через 100, возможно.

"""Самый успешный дебютный альбом XXI века."""""
Так-то 21 век начался с 2001 года. А в 20-ом, у тех же Matchbox 20, дебютник годнее продается)

Blackstar
23 дек 2016, 11:02		На самом успешном и реально крутом дебюте их заслуги и закончилсь.

vs918
23 дек 2016, 12:14		в зал славы гавнарей если только

Alheimdall
23 дек 2016, 12:53		Ничуть не удивлюсь этому, ведь там состоят всякие Мадонны, Майклы Джексоны, NWA, Run-ы DMC

Benji Marshall
23 дек 2016, 12:57		не удивлюсь, если они попадут...как по мне, первые 2 альбома вполне ничего

Alex-DIO
23 дек 2016, 13:03		ну если и попадут то после 2025 года, Yes вообще попали через 47 лет после выпуска дебютника, так что ждите)

SS-ULTRA
23 дек 2016, 13:26		Их стоит вообще слушать? Или будет жаль потраченного времени?

Garrett
23 дек 2016, 13:44		Стоит. Особенно 2002-й год - сборник ремиксов на первый лонгплей и дебютный ЕР. Дико крутая вещь, с кучей приглашенных гостей нюхи, икон андерграунд хип-хопа и т.д. Но есть одно "но". Если фанат метала, то, думаю, не стоит.

Costas
23 дек 2016, 14:06		не стоит, даже если ты не фанат метала


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