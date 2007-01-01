Фраза, имя группы
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Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом
[100]
Видео с текстом от DEEP PURPLE
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DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года
[88]
Новое видео KREATOR
[35]
Барабанщик METALLICA хотел бы вновь выступить в Китае
[31]
все новости группы
Nine Inch Nails
23 дек 2016
:
Новая песня NINE INCH NAILS
17 дек 2016
:
NINE INCH NAILS выпускают ЕР
4 окт 2016
:
Лидер NINE INCH NAILS работает над новым саундтреком
5 авг 2016
:
TRENT REZNOR не подтверждает выход нового сингла NINE INCH NAILS
21 дек 2015
:
Новый альбом NINE INCH NAILS выйдет в 2016
22 окт 2015
:
Гитарист NINE INCH NAILS выпустит саундтрек
23 апр 2015
:
Лидер NINE INCH NAILS выставил дом на продажу
10 ноя 2014
:
Лидер NINE INCH NAILS работает над «секретным проектом» для APPLE
10 окт 2014
:
NINE INCH NAILS, GREEN DAY среди претендентов на включение в Зал Славы Рок-р-ролла
9 сен 2014
:
Лидер NINE INCH NAILS о саундтреке к "Gone Girl"
13 апр 2014
:
Профессиональное видео с выступлений NINE INCH NAILS
21 фев 2014
:
Фрагмент выступления NINE INCH NAILS в 'Austin City Limits'
12 фев 2014
:
NINE INCH NAILS не приедут в Россию в июне
24 ноя 2013
:
NINE INCH NAILS приедут в Россию в июне
12 авг 2013
:
Новая песня NINE INCH NAILS
29 июн 2013
:
Новое видео NINE INCH NAILS
27 июн 2013
:
TRENT REZNOR о смене состава NINE INCH NAILS
22 июн 2013
:
Трек-лист нового альбома NINE INCH NAILS
20 июн 2013
:
Новое видео NINE INCH NAILS снимет Дэвид Линч
7 июн 2013
:
ADRIAN BELEW ушел из NINE INCH NAILS
6 июн 2013
:
Новая песня NINE INCH NAILS
29 май 2013
:
Работа над новым альбомом NINE INCH NAILS завершена
16 май 2013
:
Из NINE INCH NAILS ушел басист
25 фев 2013
:
TRENT REZNOR объявил о возвращении NINE INCH NAILS
8 ноя 2012
:
NINE INCH NAILS работают над новой музыкой
2 апр 2012
:
Одно из самых ранних видео NINE INCH NAILS
28 окт 2011
:
Кавер-версия U2 от NINE INCH NAILS
18 июл 2011
:
TRENT REZNOR раскритиковал новое переиздание альбома NINE INCH NAILS
31 май 2011
:
Лидер NINE INCH NAILS записал кавер LED ZEPPELIN
14 мар 2011
:
TRENT REZNOR больше не работает над “Abraham Lincoln: Vampire Hunter”
4 мар 2011
:
Trent Reznor (NINE INCH NAILS) сыграет вампира
28 фев 2011
:
TRENT REZNOR получил Оскар
20 янв 2011
:
Лидер NINE INCH NAILS получил "Золотой Глобус"
27 окт 2010
:
Переиздание альбома NINE INCH NAILS выйдет в ноябре
8 май 2010
:
TRENT REZNOR заявил, что NINE INCH NAILS «не умерли»
28 апр 2010
:
Фронтмен NINE INCH NAILS основал с женой новый проект
22 окт 2009
:
Trent Reznor женился
27 авг 2009
:
NINE INCH NAILS целиком исполнили альбом "The Downward Spiral"
3 июн 2009
:
Trent Reznor нелицеприятно отозвался о Marilyn'е Manson'е
5 май 2009
:
Фронтмен NINE INCH NAIL объявил о помолвке
3 мар 2009
:
TRENT REZNOR подтвердил слухи о прощальном турне с JANE'S ADDICTION
18 дек 2008
:
Барабанщик JOSH FREESE объяснил, почему покидает NINE INCH NAILS
16 дек 2008
:
Лидер NINE INCH NAILS резко критикует американских военных
4 окт 2008
:
У NINE INCH NAILS появится собственная игра для iPhone
6 май 2008
:
Новый альбом NINE INCH NAILS доступен для скачивания
4 май 2008
:
Новая песня NINE INCH NAILS в сети
4 май 2008
:
NINE INCH NAILS выпускают сингл
9 апр 2008
:
Гитарист ROBIN FINCK вернулся в NINE INCH NAILS
31 мар 2008
:
NINE INCH NAILS едут в тур
16 мар 2008
:
Трент Рэзнор открыл фестиваль фильмов, а его новый альбом уже продан на 1.6 миллиона $
13 мар 2008
:
Интернет-эксперимент принёс NINE INCH NAILS $750000
5 мар 2008
:
NINE INCH NAILS выпустили новый инструментальный альбом
7 ноя 2007
:
Фронтмен NINE INCH NAILS: "Мне бы хотелось, чтобы люди поддерживали музыкантов"
30 окт 2007
:
Фронтмен NINE INCH NAILS выпускает Интернет-альбом
17 окт 2007
:
Детали альбома ремиксов NINE INCH NAILS
24 сен 2007
:
TRENT REZNOR разрешил фанатам "красть" музыку NINE INCH NAILS
27 июл 2007
:
Nine Inch Nails будут в Петербурге 2 дня!
2 май 2007
:
NINE INCH NAILS используют новые виды рекламы
23 фев 2007
:
Обложка нового диска NINE INCH NAILS в сети
19 дек 2006
:
DVD от NINE INCH NAILS выйдет в феврале
28 сен 2006
:
NINE INCH NAILS : концертный DVD-ролик в сети
9 мар 2006
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NINE INCH NAILS выпустят новый сингл в апреле
11 дек 2005
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NINE INCH NAILS: ударник ALEX CARAPETIS уволен
4 окт 2005
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Барабанщик NINE INCH NAILS снова в больнице
11 май 2005
:
NINE INCH NAILS возглавили чарт альбомов BILLBOARD
сегодня
Новая песня
NINE INCH NAILS
"Burning Bright (Field On Fire)", новая песня группы NINE INCH NAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Not The Actual Events".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).