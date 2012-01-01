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*Civil War*



28 дек 2016 : 		 CIVIL WAR покинул вокалист

2 ноя 2016 : 		 Новое видео CIVIL WAR

30 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома CIVIL WAR

1 окт 2016 : 		 Видео с текстом от CIVIL WAR

16 сен 2016 : 		 Новый альбом CIVIL WAR выйдет осенью

21 окт 2015 : 		 Новое видео CIVIL WAR

23 апр 2015 : 		 Семплы новых песен CIVIL WAR

8 апр 2015 : 		 Новое видео CIVIL WAR

12 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CIVIL WAR

23 янв 2015 : 		 Новый альбом CIVIL WAR выйдет в мае

27 май 2014 : 		 CIVIL WAR нашли гитариста

12 фев 2014 : 		 CIVIL WAR на NAPALM RECORDS

6 янв 2014 : 		 CIVIL WAR исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

11 окт 2013 : 		 CIVIL WAR сочиняют новый материал

21 сен 2013 : 		 Новое видео CIVIL WAR

20 май 2013 : 		 Новая песня CIVIL WAR

2 май 2013 : 		 Новая песня CIVIL WAR

25 апр 2013 : 		 CIVIL WAR выпустят новый синл

12 апр 2013 : 		 Новая песня CIVIL WAR

9 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни CIVIL WAR

4 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CIVIL WAR

13 фев 2013 : 		 Название дебютного альбома CIVIL WAR

29 окт 2012 : 		 Семплы новых песен CIVIL WAR

23 окт 2012 : 		 Детали дебютного ЕР CIVIL WAR

15 окт 2012 : 		 Новая песня CIVIL WAR

13 окт 2012 : 		 CIVIL WAR завершили работу над синглом

25 июл 2012 : 		 CIVIL WAR на DESPOTZ RECORDS

26 май 2012 : 		 Бывшие участники SABATON создали CIVIL WAR

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CIVIL WAR покинул вокалист

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CIVIL WAR опубликовали следующее сообщение:

«Как некоторые из вас, быть может, знают, наш вокалист неожиданно покинул команду безо всякого уведомления. Для всех нас это стало огромным сюрпризом. Мы недавно провели встречу и единогласно решили, что будем продолжать работу дальше, и все запланированные концерты и фестивальные шоу пройдут так, как и планировалось!

Пока праздники, мы возьмём паузу на размышление, а после приступим к поискам нового вокалиста».

Patrik опубликовал своё собственное заявление:

«Итак, чтобы избежать недопонимания — я ушёл из CIVIL WAR. Им нужно больше выступать, а я не тот, кто может этим заниматься и совмещать это с семьёй. Я подарил им одни из лучших песен в своей карьере и почти пять лет жизни. Я люблю их, но всё хорошее подходит к концу. Я желаю им найти нового вокалиста, который сможет достойно нести наследие и дух CIVIL WAR в массы.

Если они так и не смогут найти вокалиста, я, конечно, выступлю с ними на уже запланированных шоу, если они того пожелают. Сейчас я полностью сконцентрируюсь на ASTRAL DOORS и больше внимания уделю LION'S SHARE!»

CIVIL WAR Singer PATRIK JOHANSSON Quits: 'All Things Have An End'



civilwarlastfullcd




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Mateas
28 дек 2016, 10:50		Мля, лучше б он Wuthering Heits занялся!! Вот где мощь была.

StygianSaviour
28 дек 2016, 11:54		Какая же отличная новость. Из-за его блеяния было невозможно их слушать.


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