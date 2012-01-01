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CIVIL WAR покинул вокалист CIVIL WAR опубликовали следующее сообщение:



«Как некоторые из вас, быть может, знают, наш вокалист неожиданно покинул команду безо всякого уведомления. Для всех нас это стало огромным сюрпризом. Мы недавно провели встречу и единогласно решили, что будем продолжать работу дальше, и все запланированные концерты и фестивальные шоу пройдут так, как и планировалось!



Пока праздники, мы возьмём паузу на размышление, а после приступим к поискам нового вокалиста».



Patrik опубликовал своё собственное заявление:



«Итак, чтобы избежать недопонимания — я ушёл из CIVIL WAR. Им нужно больше выступать, а я не тот, кто может этим заниматься и совмещать это с семьёй. Я подарил им одни из лучших песен в своей карьере и почти пять лет жизни. Я люблю их, но всё хорошее подходит к концу. Я желаю им найти нового вокалиста, который сможет достойно нести наследие и дух CIVIL WAR в массы.



Если они так и не смогут найти вокалиста, я, конечно, выступлю с ними на уже запланированных шоу, если они того пожелают. Сейчас я полностью сконцентрируюсь на ASTRAL DOORS и больше внимания уделю LION'S SHARE!»















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