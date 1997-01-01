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*Orange Goblin*



26 дек 2016 : 		 ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

21 дек 2016 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN открыл сбор средств для сотрудников Team Rock

20 сен 2014 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN: «Поступок U2 — это нарушение вашей свободы»

12 сен 2014 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

17 авг 2014 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

21 фев 2014 : 		 Рабочие названия песен ORANGE GOBLIN

28 янв 2013 : 		 Трейлер концертного релиза ORANGE GOBLIN

8 янв 2013 : 		 Концертный релиз ORANGE GOBLIN выйдет в марте

14 сен 2012 : 		 ORANGE GOBLIN начали работу над новым материалом

28 июн 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

6 фев 2012 : 		 Новое видео ORANGE GOBLIN

19 дек 2011 : 		 Новая песня ORANGE GOBLIN

27 окт 2011 : 		 Новый альбом ORANGE GOBLIN выйдет в феврале

4 окт 2011 : 		 Название и трек-лист нового альбома ORANGE GOBLIN

14 апр 2011 : 		 ORANGE GOBLIN начнут запись в августе

17 янв 2011 : 		 Переиздания ORANGE GOBLIN выйдут в январе

15 мар 2010 : 		 ORANGE GOBLIN не планируют выпуск альбома в ближайшем будущем

29 ноя 2008 : 		 ORANGE GOBLIN появятся в студии весной

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ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock

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Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward объявил о том, что пятого января отыграет специальное шоу в The Black Heart, Camden, чтобы помочь сотрудникам Team Rock:

«Когда пару дней назад я узнал, что мои друзья из Team Rock останутся без денег на Рождество, я понял, что надо что-то делать. Тем вечером я со своей девушкой создал страницу на Just Giving и за два дня мы собрали почти 60 000 фунтов и нас просто поразила такая отзывчивость людей по всему миру. Чтобы помочь этому проекту еще больше, мы отыграем специальное шоу пятого января. Всего в клуб может попасть 120 человек, а билеты будут стоить 10 фунтов. Все собранные средства мы отправим Just Giving в надежде, что мы можем хоть как-то помочь журналистам, поддерживающим нашу команду и нашу сцену многие годы».

ORANGE GOBLIN Announce Benefit Show For Team Rock Staff



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

antoner
26 дек 2016, 16:57		вот это я понимаю,рок-братство!!!


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