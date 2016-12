сегодня



ORANGE GOBLIN отыграют специальное шоу, чтобы помочь сотрудникам Team Rock Вокалист ORANGE GOBLIN Ben Ward объявил о том, что пятого января отыграет специальное шоу в The Black Heart, Camden, чтобы помочь сотрудникам Team Rock:



«Когда пару дней назад я узнал, что мои друзья из Team Rock останутся без денег на Рождество, я понял, что надо что-то делать. Тем вечером я со своей девушкой создал страницу на Just Giving и за два дня мы собрали почти 60 000 фунтов и нас просто поразила такая отзывчивость людей по всему миру. Чтобы помочь этому проекту еще больше, мы отыграем специальное шоу пятого января. Всего в клуб может попасть 120 человек, а билеты будут стоить 10 фунтов. Все собранные средства мы отправим Just Giving в надежде, что мы можем хоть как-то помочь журналистам, поддерживающим нашу команду и нашу сцену многие годы».









+5 -2



( 1 ) просмотров: 320