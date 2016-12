сегодня



Новая песня TERRIFIER "Skitzoid Embolism", новая песня группы TERRIFIER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Weapons Of Thrash Destruction", выход которого запланирован на 20 января:



“Reanimator”

“Deceiver”

“Nuclear Demolisher”

“Skitzoid Embolism”

“Drunk As Fuck”

“Bestial Tyranny”

“Riders Of Doom”

“Sect Of The Serpent”















+0 -2



просмотров: 192