Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года [116]
*Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом [100]
*Видео с текстом от DEEP PURPLE [98]
*Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды» [63]
*Новое видео KREATOR [36]
[= ||| все новости группы



*Terrifier*



26 дек 2016 : 		 Новая песня TERRIFIER

25 ноя 2016 : 		 Новая песня TERRIFIER

9 ноя 2016 : 		 TERRIFIER на Test Your Metal Records

| - |
|||| сегодня

Новая песня TERRIFIER

*
zoom
*
* *
"Skitzoid Embolism", новая песня группы TERRIFIER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Weapons Of Thrash Destruction", выход которого запланирован на 20 января:

“Reanimator”
“Deceiver”
“Nuclear Demolisher”
“Skitzoid Embolism”
“Drunk As Fuck”
“Bestial Tyranny”
“Riders Of Doom”
“Sect Of The Serpent”

Vancouver's TERRIFIER Streaming New Song "Skitzoid Embolism"






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 192

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Crematory Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2016 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом