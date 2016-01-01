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Новая песня TERRIFIER
"Skitzoid Embolism", новая песня группы TERRIFIER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Weapons Of Thrash Destruction", выход которого запланирован на 20 января:
“Reanimator”
“Deceiver”
“Nuclear Demolisher”
“Skitzoid Embolism”
“Drunk As Fuck”
“Bestial Tyranny”
“Riders Of Doom”
“Sect Of The Serpent”
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